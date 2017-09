Donde esta Moretti? Eso es lo que hay que preguntarle a la policía”, Dijo Margarita Zerda

A un mes de la desaparición del joven de la ciudad de Federación, José Daniel Moretti, la responsable del CIAF (Centro integral de ayuda a la familia de Federación), cuestiono en una nota brindada a radio UNO Federación, la labor de la policía y fiscalía, cuando sostuvo que el estado está ausente en la búsqueda de este joven. Además, Margarita Zerda, se preguntó porque para este caso no hay una recompensa.

“A este joven lo tiene que buscar la policía, porque su padre hizo una denuncia al otro día que desapareció y la policía evito decirle donde estaba”

“Nosotros desde que el Dr. Pessolani, asumió la querella, empezamos a conectarnos con personas amigas y organizaciones que trabajan en la búsqueda a través de redes, y así hicimos con varios medios de Paraná, para que la búsqueda sea más fuerte”

“A mí me gustaría que a este caso le pongan una recompensa, porque si así lo hicieron con tantas otras personas que han desaparecido, entonces porque no ha Moretti?”

“Pasa que Moretti, no es utilizable políticamente, como paso con el caso Maldonado, por eso también digo, si en Federación se hizo una marcha por Maldonado, ahora porque no se hace una por este joven que es nuestro”.

“El estado es el que tiene la responsabilidad de buscarlo a Moretti, pero cuando el estado se ausenta como en este caso cuando la ausencia es de la policía, que no da datos y que no sabe si llego a Paraná o no, entonces quien no está respondiendo en esta búsqueda es la policía, porque hoy tendríamos que saber que elementos tecnológicos y otros están utilizando para encontrarlo a Moretti”.

“La fiscalía también tendría que decirnos a los federaenses con claridad cuáles son los procedimientos que se han ordenado, y quien ordeno algún procedimiento en el orden provincial, es decir que nos hablen con claridad y que no nos tomen por tontos, ya que Moretti, tiene el derecho de ser buscado por el estado”.

“En Federación, si le pasa algo a alguien que tiene guita, enseguida las entidades intermedias arman marchas y a esas vamos todos a escuchar a ciertos señores con poder piden justicia, y cuando pasan casos como el de Moretti, que además de pobre está enfermo, entonces ahí no merece la atención y queda para un reducido grupo que anda jodiendo con los derechos humanos”.

Fuente: 7Paginas.