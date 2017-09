El PJ de Concordia duro con Guastavino

El Concejo Departamental del Justicialismo en el departamento Concordia, utilizo la frase de Juan Domingo Perón, la que dice “Cuando la lucha es a muerte, el fiel resiste, el indeciso renuncia, el cobarde traiciona, el burgués desespera y el valiente combate”, para responderle en una nota que envió a 7Paginas, a los dichos vertidos por el Senador Nacional Guastavino, quien dijo, entre otras cosas, que “El peronismo ha dejado de ser confiable para la gente”, criticando al gobernador Bordet, y al diputado Juan José Bahilo.

Desde el Consejo Departamental Justicialista de Concordia observamos con gran preocupación los dichos del Senador Nacional de nuestro partido, que no hace más que sembrar desesperanza y confundir al pueblo de Gualeguaychú y al entrerriano.-

No estamos frente a una campaña fría como aduce, actualmente el Gobernador, legisladores nacionales, Intendentes y nuestros candidatos se encuentran en una férrea lucha por los fondos coparticipables, han logrado imponer el debate sobre la “provincialización” de la represa de Salto Grande, y se encuentran recorriendo cada rincón de la provincia dando claridad al pueblo de la importancia de estas elecciones.-

Tal vez quienes enfrían, y en todo caso se mantienen en silencio, es la alianza cambiemos quienes no han presentado una sola propuesta, y se han limitado a la difamación y diatribas.-

No es tiempo de tibiezas o problemas de autoestima, aquí está en juego el destino de la Patria; que se debate entre dos modelos de país antagónicos, uno que es el justicialista, proteccionista, inclusivo, generador de consumo interno, federal, que protege a nuestros científicos; y otro neoliberal, que está generando desempleo y desigualdad, que está volcando a miles de ciudadanos a la pobreza, que ajusta sobre los más débiles, que está destruyendo la industria nacional y economías regionales a base de la liberación de las importaciones, devaluación e inflación galopante, que ya endeudo al país en casi 150 mil millones y por 100 años, y que está generando una desigualdad sin precedentes entre las Provincias.-

Si usted no toma dimensión de tal situación, que el pueblo al que los peronistas debemos defender esta pronto a una inminente reforma laboral y previsional, a un ajuste mayor del que venimos padeciendo, tal vez considere que estamos frente a una campaña fría. Compañero, no se detenga a observar las “pequeñas cosas”, cuando los justicialistas siempre perseguimos intereses superiores.-

No es tiempo de grises; o se está con el pueblo, o se está en contra del mismo. Sepa que la gente vota a quien la representa, a quien la defiende, no a quienes andan tristones y se ponen como máxima achicar la diferencia.-

Quienes poseen los puestos de responsabilidad deben contagiar esa confianza y ponerse al frente, y sino observe como en Buenos Aires la alianza festejo, a sabiendas de su derrota contra Cristina.-

Por otro lado, no subestime al pueblo entrerriano que ve la avanzada del Gobierno Nacional en la economía de nuestra Provincia y sobre nuestros recursos, no olvide que somos cuna del federalismo. El pueblo percibe la inequidad en la tarifa eléctrica entre las provincias, la quita de los fondos a los Institutos de la Vivienda, la no remisión de los fondos de Salto Grande, la crisis de las economías regionales, Pymes y pequeños productores agropecuarios.-

No obvie, que la falta de respuesta ante la desaparición forzada de Santiago Maldonado; las causas judiciales que avanzan sobre el Presidente y su gabinete, la quita de pensiones a personas con discapacidad, la falta de medicamentos a jubilados, en endeudamiento externo, los aprietes a los medios de prensa opositores, y otras tantas medidas regresivas han hecho mella sobre la confianza que en su momento depósito el pueblo.-

Si está bajo de ánimo, si ya no tiene la misma fuerza, lo mejor es que dé un paso al costado y omita realizar declaraciones que empañen la alegría que siempre caracterizo al peronismo.