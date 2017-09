El sub 15 de Federación festeja pensando en el seleccionado de Rafaela

El seleccionado sub 15 de futbol de la ciudad de Federación, gano todo para estar hoy representando a la provincia de Entre Ríos. El DT Walter Vigano, destaca el valor humano y entrega que tiene este equipo que el sábado se medirá ante el seleccionado de Rafaela, en la ciudad Jardín. Se espera el estadio del club Social, colmado de gente.

En la apertura de la nota que brindo esta mañana a radio UNO Federación, Walter Vigano, no oculto la alegría personal y el buen momento que vive junto al seleccionado de futbol, después de lograr la representación de Entre Ríos sub 15, “aun no dura la emoción del recibimiento que tuvimos el domingo después de salir campeones”, remarco.

Luego, el DT de la selección federaense de futbol del sub 15, trajo a la memoria que el certamen disputado en Villaguay, “fuimos de menor a mayor, y de repente nos encontramos que estábamos en la final, y en ese momento junto a los chicos nos fijamos el objetivo de que no era imposible ganarle a Concepción del Uruguay, y así fue que logramos este certamen”, subrayo.

Por otro lado, comento el buen comportamiento de este plantel, “a tal punto que fueron felicitados por los dirigentes de la federación entrerriana de futbol, quienes además se sorprendieron por el nivel de juego que tiene nuestro equipo”, destaco.

Ahora Rafaela

En cuanto al primer compromiso como representante de la provincia de Entre Ríos, Vigano, dijo “como ganarle a Concepción del Uruguay, no estaba planificado, así que nos planteamos robarle la pelota en el medio y hacer jugar a nuestros delanteros, y ese esquema será seguramente el que vamos a realizar este sábado, sobre todo porque es un equipo del cual no conocemos nada”, anticipo.

Y acoto: “este es un plantel que se destaca por la entrega y ganas que le ponen en cada partido-añadiendo- tenemos tres chicos que hoy están con algunos golpes o como el caso de Leandro Pucheta, que viene acarreando una lesión de antes de ir a Villaguay”, indico, y a la vez añadió “es un equipo humilde, pero con la confianza que esta para grandes cosas”, resalto.

Bien de local

Sobre el partido que disputarán como local, este sábado a las 15 horas, en el estadio “Pancho” Ramírez, frente al seleccionado de Rafaela, Walter Vigano, descontó el buen acompañamiento del publico federaense, “porque hoy la idea es que la gente de acá valla a compartir esta alegría con los chicos; después están los resultados y veremos si llegan”, cerro.

Seleccionado sub 15

1 Sanchez Agustin, 2 Ruiz Diaz Silvio, 3 Pucheta Leandro, 4 Navarro Dylan, 5 Frutos Vladimir, 6 Ojeda Franco, 7 Vigano Marco, 8 Rigoni Josias, 9 Romero Joaquin, 10 Maidana Luciano, 11 Gonzalez Agustin, 12 Martinez Fernando, 13 Losco Franco, 14 Galeano Thiago, 15 Servin Luciano, 16 Martinez Fabricio, 17 Perez Franco, 18 Bordon Brandon, 19 Bravo Bruno, 20 Medina Luciano, 21 Vera Michael, 22 Acuña Mateo, 23 Nehuen Ceroleni, 24 Sanchez Mauro

Walter Vigano. Ayudante de Campo Juan Ramon Bastida. Preparado Fisico Franco Peliquero y el Dr. Daniel Re

Fuente: 7Paginas