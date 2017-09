En el hospital de Federación: Todo sigue igual que ayer

Persecución y despidos de empleados, acomodos a punteros políticos, y deficiente atención médica parecen ser los rasgos que sobresalen de la comisión normalizadora que hace dos meses está al frente del hospital San José, de la ciudad de Federación.

Empleados del hospital San José, le dijeron a 7Paginas, “esto en vez de mejorar esta cada día peor”, aseguraron, y contaron que esta semana dejaron sin trabajo a una joven mujer que venía haciendo suplencias desde dos años atrás, “la escusa fue que no tenía título, cuando ella lo tiene, pero pasa que Delfina Geist, está en personal y maneja todo con soberbia y eso hace que los compañeros trabajen de mala manera, es decir que están con miedo”, aseguraron.

En cuanto al Dr. Bacheti, a cargo de la comisión interventora, mencionaron que “es un tipo cerrado, y está peor que el Dr. Álvarez, porque vino a cortar cabeza, y a acomodar gente de la política como el caso de Abel Inda, a quien le dio una suplencia extraordinaria y además mantiene en la administración a dos abogadas, que ocupan esos puestos que podrían ser para otras personas que la vienen luchando; pero pasa que manejan todo con acomodos políticos”, enfatizaron.

Nadie en la guardia

Fue lo que narro a 7Paginas, Antonio Piseli, cuando el jueves a las 22 horas, “fui a la guardia del hospital con mi hijo Beltrán, porque se me estaba ahogando, con fiebre, pálido y que se me desvanecía, y después de esperar 25 minutos en la guardia, decidimos irnos y pasar por un quiosco para comprar una bebida para darle, y ahí fue cuando nos recomiendan que le golpeemos la puerta al pediatra Saucedo; nos atiende el hombre y cuando le pone el estetoscopio para escuchar los pulmones, le dice a Beltrán que inhale fuerte y exhale rápido, y esa reacción le produce una arcada; vomita un pedazo de frutilla, es decir que mi hijo se estaba ahogado y si se dormía se muria”, detallo.

Seguidamente, Piseli, aun con el recuerdo angustiante de ese momento, expreso “esa noche pague 500 pesos al pediatra, pero yo si tengo que poner el auto o la casa por mi hijo lo hago, pero que hace esa pobre que no tiene otra alternativa que esperar que lo atiendan en la guardia del hospital San José”, se preguntó.

Privilegios para algunos

“En la guardia esa noche no había nadie, y a eso lo pueden comprobar con las cámaras de seguridad”, afirmo, Antonio Piseli, quien luego agrego, “no es que estaban atendiendo a una persona y nosotros con mi señora teníamos que esperar, reitero no había nadie en la guardia, y en un momento pasa una enfermera y me dice que ya venía la doctora, y cuando ya iban 15 minutos voy al sector de los médicos, me sale al cruce otra enfermera y me dice que no puedo pasar-recordando- que a 25 minutos de espera llega la partera Carolina García con su madre; ella si ingresa al sector donde están los doctores y enfermeras, entonces salen todos para atenderla a la mama de la partera, porque pasa a nuestro lado la Dra. Magnano, y mi señora se queda llorando porque nuestro hijo se nos estaba ahogando”, describió.

Los Agentes Sanitarios denuncian

El siguiente texto es extraído de la cuenta que los agentes sanitarios de Entre Ríos tienen en Facebook. Donde dan a conocer las irregularidades y atropellos que se cometen con personal de APS.

FEDERACIÓN. 14/09/2017. ASÍ TE CONSIDERAN.

Quisiera decirles a las autoridades del Ministerio de Salud, a la D.G.P.N.A. (Dra. Hernández Norma), y a la Jefatura del Programa Agente Sanitario, (Hirschfeld Facundo). Quienes deberían ver la situaciones de los Agentes de la localidad de Federación Ciudad, donde pasan cosas como el quite de suplencia de personal titulares, que el Director del Hospital San José de esa Ciudad, no solicito suplencia.

En el año 2012, hombres y mujeres realizaron el curso de Médico Comunitario, para ejercer trabajo en la comunidad, por una salida laboral.

como el de una chica que después de dos (2) años de suplencia, no solo NO se le renovó la suplencia sino que el Director NO utilizo en la fecha 07/08/2017 un suplencia de treinta (30) días del titular enfermo.

Que el día 07 de Septiembre de este año un titular presenta un certificado de treinta (30) días y se dejo otra vez el lugar vacante, Que el mismo Coordinador del Programa teniendo conocimiento de la situación, y estando en esa misma fecha no haya intervenido de lo sucedido. Sino para que lo nombro en ese cargo la Sra. Ministra, sobre rever la situación de los Agentes, y no solo pasan cosas en esta Ciudad.

Que los Agentes hoy tienen su oficina en lo que era un baño hospitalario, donde tienen que realizar los controles de NIÑO SANO,

Es lamentable las cosas que pasan en el Hospital San José de Federación.

Espero que estas palabras les haya llegado a todos los Agentes Sanitarios, Médicos Comunitarios y Autoridades de Salud, esta publicación es para que vean que NO somos Escuchados.

MARGARITA MOLINA.

Agente Sanitario.

Hospital San José Federación.