Familia de concordiense que desapareció cuando iba a Paraguay “está desesperada”

Una mujer denunció que su esposo y otro hombre viajaban a Paraguay el miércoles pasado a la noche, aunque “perdieron el contacto” con sus familias. Fiamm Chappay dijo a que sigue “sin tener datos”.

Fiamma Chappay, en diálogo con Elonce.com, aseguró que su esposo, César Andrés Miño partió desde Concordia, el miércoles pasado a las 23, en una camioneta Partner Patagónica modelo 2014, patente LMQ 666, color blanca, con destino a Paraguay, a realizar compras. Lo acompañó Sergio Quintana. Indicó que desde entonces, “desconoce el paradero” de estas personas. Mencionó que la denuncia fue radicada en comisaría sexta de Concordia.

“La última información que tenemos es que pasaron por Virasoro (Corrientes) a calentar agua, los vieron ahí y después no sabemos más nada. No está registrado que hayan pasado a Paraguay”, aseveró la mujer que contó además que lo llamó a su esposo por teléfono “el jueves a la tarde, y ya estaba apagado. Desde entonces me pasa al contestador directamente”.

Chappay relató que viajó el domingo a Paraguay para intentar comprobar “si estaba la camioneta varada y no la encontramos. Nadie tiene respuestas para darnos. Aparentemente tampoco ha tenido un accidente. Consulté en gomerías hotel; nadie los ha visto”.

Desde la policía, mencionó la mujer, le dijeron que “estaban mirando las cámaras” para ver si podían acceder a alguna información de estas personas.

“Él siempre me llama, antes de pasas el puente, me dice si está complicada la aduana, si está varado, si hay mucha gente. Nunca me llamó ni me mandó mensaje; eso ya me pareció raro”, puntualizó Chappay.

Dijo que Quintana, quién “no tiene teléfono y su familia también lo busca”, acompañaba a Miño “para ayudarlo a manejar”. Acotó que su marido “iba a comprarme cosas a mí, de Paraguay, porque yo vendo”.

Chappay, que está embarazada de siete meses y tiene un niño de dos años, mencionó: “Me estoy volviendo loca. No sé qué les pasó. Se me ponen distintas hipótesis en la cabeza, no quiero pensar… Estoy desesperada, buscándolos.

Miño iba vestido con “una remera blanca, jean azul y unas zapatillas azules”.

Por último, Fiamma, dejó su teléfono celular para todo aquel que pueda aportar datos de interés: (0345) 154-079122.