Federación: El concejal Reniero celebro la restauración de la capilla San Miguel

En una visita al edificio de la vieja capilla San Miguel, ubicada en el parque industrial, el concejal Lisandro Reniero, autor de la Ordenanza que declara Patrimonio Histórico a los edificios significativos ubicados en ese lugar, recorrió los trabajos que se realizan en el edificio destacando que con esto se hace un justo reconocimiento a nuestro pasado y en especial a nuestros vecinos que habitaron en los antiguos barrios y en cercanía de los edificios como la ex maternidad, el tanque de agua, la capilla San Miguel, entre otros, expresa la ota enviada a 7Paginas.

“Felicitó a los funcionarios municipales que le dieron la importancia necesaria a esta Ordenanza y también al trabajo que realizan los obreros municipales por el amor que le ponen en cada detalle de la reparación y mejoramiento de la querida capilla”. Señaló el vicepresidente segundo del concejo deliberante de Federación.

Reniero es el autor junto con los concejales Abreu, Monzón y Tinte de la Ordenanza 1.982 aprobada el 24 de mayo del corriente año y que en su articulado expresa: Declárese “Patrimonio Historico” a los edificios, ubicados todos ellos en el ex emplazamiento de la ciudad de Federación, que se detallan a continuación: Ex Matadero, ubicado en la manzana 404; Ex Maternidad, ubicado en manzana 136; Casa de la familia Burna-Rollano; ubicada en manzana 385; Capilla San Miguel, ubicada en manzana 212.

El espíritu de esta Ordenanza refleja que estos edificios están deteriorados por el paso del tiempo y falta de cuidado. Que los mismos no pueden perderse porque son irremplazables para la historia de nuestra comunidad.

Que como ciudadanos y legisladores debemos crear los instrumentos necesarios para proteger estas construcciones protegiendo así nuestro pasado, nuestra historia local.

Que lo reflejado en estas arquitecturas es para la comunidad conciencia de un pueblo luchador y esperanzado de un mejor futuro. Que es necesario cuidar estas construcciones que todavía resisten el paso del tiempo y son memoria viva que no podemos perder.

De acuerdo a la Ordenanza se deberá mantener el estado de estos edificios, mantenerlos periódicamente con dezmalezamientos y limpieza de cada terreno en donde se levantan estas construcciones. Construir un cerramiento perimetral en los edificios del ex Matadero, Capilla San Miguel y Ex Maternidad con un único portón de acceso. Destacando que en la ex casa de la familia Burna-Rollano se construirá el cerramiento perimetral posterior a la desocupación de las personas que la habitan actualmente.

Señalar cada lugar con carteleria informativa que contenga reseñas sobre los mismos.

Sobre lo que hoy se está haciendo en la capilla San Miguel el concejal señaló que el cerramiento del predio es para cuidar a la capilla y agregó que lo que está haciendo el secretario de obras publicas es valioso porque dispuso iluminar el lugar y limpiar el predio contiguo para hermosear este histórico edificio al cual debemos cuidar entre todos.

También el edil agradeció al resto de sus pares, concejales del oficialismo, por entender la importancia de este proyecto y haber acompañado con el voto para que se convierta en Ordenanza haciendo esto a la grandeza de nuestro cuerpo legislativo.

Por último Reniero resaltó que de continuar con este tipo de tareas de a poco se ira recuperando los otros edificios incluidos en la ordenanza lo cual será muy importante por que cuidar nuestro pasado es cuidar nuestra memoria y respetar a quienes lucharon por un pueblo mejor.-