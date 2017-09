Fondos de Cafesg: En Federación amenazan con llevar el reclamo a la autovía

“Estamos resolviendo concretar un acto simbólico en la intersección de ruta 44 y la Autovía 14, vamos a comenzar a organizar un planteo donde quedará resuelto un verdadero Plan de Lucha para que cumplan con los fundamentos por el cual fue construida la Represa de Salto Grande y que en la actualidad el Gobierno Nacional encabezado por el Ministro del Interior Rogelio Frigerio y el presidente de la Nacional Mauricio Macri pretenden no incluirlo directamente en el Presupuesto Nacional del 2018”, dijo el ex concejal Marcelo Rastelli.

A continuación siguió enumerando: “llamativamente y de la misma manera que entregaron el Delegado de CTM que le corresponde, por derechos a lo que resigno nuestra comunidad en beneficio del progreso de la región y el país, ahora los funcionarios y legisladores se hacen los distraídos pero debemos convencernos que llegó la hora de los pueblos y nuestra responsabilidad es plantarnos nuevamente para que nos respeten. No hay presupuesto, no hay recursos, no hay obras, no hay trabajo y eso instala más pobreza” enfatizó.

El históricos líder, que junto a la ex organización “Los Sin Techos”, apunto directamente contra las autoridades actuales: “llama poderosamente la atención la quietud del Honorable Concejo Deliberante, del vice intendente Herman Burna que fue funcionario de CAFESG y conoce muy bien la problemática, de los intendentes de la región que ocultan la realidad como la del Senador Miguel Piana o de la Diputada Gabriela Lena, AMBOS DE Cambiemos, que juegan de cómplices durante estos dos años, quedando demostrado que no les interesa el bien general mientras disfrutan solamente del ingreso personal que le da la gestión” especificó.

El dirigente social y político, Marcelo Rastelli, afirmó que “vamos a marchar, el pueblo de Federación cuando se cansa hace sonar el escarmiento y hay un resarcimiento histórico sin cumplir donde inclusive por no tener funcionarios nos continúan inundando, destruyendo y encima pagamos la energía mas cara del país. En la actualidad el Ministro del Interior Rogelio Frigerio es el principal operador para que no vengan los recursos y todos se quedan callados solamente evaluando los beneficios de algún puesto político o los intendente por la promesa reitera de alguna obra que nunca se termina concretando” concluyo.