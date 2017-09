“Hoy los empleados de Comercio no tenemos nada para festejar”, dijo Exequiel Sanabria

Fue lo que manifestó el delegado gremial y empleado de comercio, en una nota enviada a 7Paginas, donde expresa sus fundamentos al opinar así, cuando señala los comercios que se cierran a diario, el no cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, entre otras demandas.

26 de Setiembre ” Dia del Empleado de Comercio”, y yo me pregunto ¿es un día para festejar? Yo diría que es un día para pasarlo con los que más queremos, con la familia, con la gente que nos quiere y nos reclama para que pasemos un día juntos, no quiero ser aguafiestas pero no hay nada para festejar, cuando en un año se cerraron más de 150 comercios, donde no se respetan los Convenios Colectivos de Trabajo, donde la patronal hace abuso de autoridad y actúa impunemente de la mano de los sindicatos, que han perdido representatividad ya que nadie cree en ellos, lo que digo lo hago con conocimiento de causa ya que soy hace más de dos años delegado gremial y voy a cumplir en abril del año que viene 10 años como empleado de comercio, y doy fe que nunca se dio una lucha como la que estamos llevando adelante con los compañeros/as de la tienda donde trabajo, donde por todo lo que se peleó, es nada más ni nada menos lo mencionado en nuestro convenio colectivo, pero que de muy mal gusto le pareció tanto a la patronal como al sindicato nuestras acciones colectivas llevadas adelante con el objetivo de que nuestros derechos no sean avasallados.

Hoy después de un mes de haber conseguido que se logre un convenio donde hasta el 31/12/17 no se pierda una fuente de trabajo de la Multinacional Día, hago publico esto porque me parece una total falta de respeto festejar sin tener en cuenta el contexto y las situaciones laborales en que se encuentran muchos trabajadores del sector comercial, creo que hay muchas cosas por mejorar y luchar antes que festejar y no está bueno minimizar con sorteos y comidas la situación que se vive en el sector.

El Dia del Empleado de Comercio es un día en el cual se reivindican los derechos de los trabajadores, no para blindarlos.

Agradezco al compañero Emiliano Delgado (Secretario de trabajo de la provincia) por la mano que nos dio y por ponerse a disposición ante cualquier problemática defendiendo un solo interés el de los trabajadores, también a varios compañeros del sindicato, que no doy nombres para no comprometerlos pero saben bien quienes son.

No quiero caer en la hipocresía de solo hacer hincapié en lo malo y darle mi punto a favor a las prestaciones médicas que nos ofrece el sindicato que son muy buenas al hacer uso de ellas.