Investigan si la publicidad “Urribarri 2015” se pagó con dinero del Estado provincial

La leyenda “Urribarri 2015” estuvo en el capot del automóvil que conducía Juan Martín Ponte, entre otros vehículos del TC.

La justicia provincial investiga si la publicidad en el marco de la campaña presidencial del ex gobernador Sergio Urribarri, estampada en autos del Turismo Carretera (TC), fue solventada con dinero público. La leyenda “Urribarri 2015” estuvo en el capot del automóvil que conducía Juan Martín Ponte, entre otros vehículos del TC. La pesquisa judicial está en manos del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, que ya citó a Ponte y al piloto Martín Coullierí a prestar declaración, aunque ninguno aportó dato de relevancia.

“No sé porque les llama tanto la atención que me gusten las carreras de autos. Yo soy una mujer del pueblo: lavo, cocino, plancho y tengo mis pasiones. Una de ellas son los fierros, especialmente el Turismo Carretera. Vine a Concepción del Uruguay a brindar una charla a los jóvenes, me invitó Urribarri a la carrera, y me vine”. Así se refirió Hebe de Bonafini, la histórica presidente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en Entre Ríos a finales de mayo de 2015 para ver una carrera de Turismo Carretera en el Autódromo de Concepción del Uruguay. Fue esa vez que se deshizo en elogios hacia el entonces gobernador Sergio Urribarri. “Lo amo -dijo- porque es un tipo que ha hecho mucho por su provincia, y quien hace por su provincia, hace también por la patria”, recordó Entre Ríos Ahora.

El presidente de la Cámara de Diputados, es investigado por otras publicidades de su campaña, y si estas fueron pagadas con dinero del Estado provincial. La leyenda “Urribarri 2015” en el capot del vehículo del automovilista Ponte y otros pilotos del TC, está bajo la lupa judicial.

La Justicia ya imputó a Urribarri el delito de peculado en el millonario gasto en publicidad con la productora Nelly Entertainment SA, durante la Cumbre Merosur de 2014, por haber disfrazado publicidad de campaña con difusión institucional.

Del mismo modo, hay una causa por el montaje del parador en Mar del Plata, y otra por el pago de una solicitada en varios diarios del país, en pleno “Sueño Entrerriano”, contra los Fondos Buitre. Esas estrategias que Urribarri planteó como acciones de su administración, sospechas en Tribunales, fueron en realidad propaganda política de su candidatura presidencial y fundamentalmente para instalar su nombre en el escenario político nacional.

Ahora, la Justicia investiga cómo fue que la publicidad “Urribarri 2015” fue a dar a un vehículo del TC, y si el gasto se pagó o no con fondos del Estado. La causa está en manos del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, y se citó a declaración a dos pilotos de TC: Juan Martín Ponte y Martín Coullerí, aunque ninguno aportó ningún dato de relevancia para la investigación judicial.

También se han mandado a pedir copias de los decretos del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Cultura que dispusieron pagos de publicidad en los vehículos de los pilotos del TC.

En la distribución de la pauta publicitaria, el gobierno de Urribarri solía pagar a los pilotos por publicidades del Ministerio de Turismo que llevan en el buzo o en el auto. Según tres decretos publicados en el Boletín Oficial, entre 2012 y 2015, Ponte recibió un total de 1.032.000 pesos en publicidad de Turismo.

Aunque con una particularidad: en 2014 viró el logo. En vez de poner en el auto la publicidad y el logo del Ministerio de Turismo, ubicó la leyenda “Urribarri 2015”.

La última pauta que recibió el concordiense Ponte se publicó el jueves 29 de octubre en el Boletín Oficial. El decreto 1.187, firmado por el ministro Pedro Báez, autorizó “la contratación directa, por vía de excepción” para la contratación de un aviso publicitario “en la trompa del vehículo, en el buzo antiflama, en vestimenta y en el interior del box del piloto entrerriano Juan Martín Ponte en cada una de las competencias de la categoría Turismo Carretera que se realicen en los distintos autódromos del país y banner de Ministerio de Turismo en página digital www.martinponte.com, durante los meses de abril a diciembre”.

Y a cambio, la administración del gobernador Sergio Urribarri le pagó una suma de 280.000 pesos.

El 24 de octubre de 2013, Báez firmó también el decreto N° 3.75 por el que aprobó otra contratación directa de publicidad en el auto de Ponte, por el período marzo a noviembre de ese año, por una suma de 450.000 pesos.

Ese decreto había sucedido a otro, fechado el 19 de octubre de 2012, el N° 3.543, por el cual el gobierno le había pagado una cifra mucho menor en concepto de publicidad oficial en las 13 competencias anuales de automovilismo en las que participó aquel año. Esa vez el auspicio fue por 182.000 pesos.

En 2014, por los meses de junio y julio, según el texto del decreto N° 3.294 del Ministerio de Cultura y Comunicación, el concordiense recibió una suma de 120.000 pesos.

En todas esas publicidades, el aviso pertenece al Ministerio de Turismo. No se sabe cómo se financió la publicidad de “Urribarri 2015” que Ponte lució en algunas competencias durante 2014.

