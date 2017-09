“José puede estar en algún lugar donde lo hayan llevado engañado”

Los días pasan y la búsqueda continua. Si bien fueron muchos los comentarios, no hay noticias ciertas sobre el paradero del joven entrerriano que desapareció el 22 de agosto.

El joven federaense José Daniel Alfredo Moretti, de 25 años, continúa desaparecido. Nada se sabe de su paradero desde el 22 de agosto, si bien los comentarios fueron muchos. En principio, se estima que habría tomado un micro con rumbo a Paraná, pero lo cierto es que pasaron varios días, y de José Daniel, no hay noticias.

Alfredo Moretti, padre del joven desaparecido, recordó: “en dos oportunidades viajé a Paraná con la Policía, ya que mi hijo habría viajado a esa ciudad. Pero lamentablemente, no tuvimos alguna novedad”.

“A los pocos días de su desaparición, fui a consultar a la Terminal con algunas empresas que llevan encomiendas a Chajarí y Concordia, ya que tiempo atrás, él se fue a Concordia a través de uno de esos medios de transporte. En aquella oportunidad, un amigo de la familia lo trajo nuevamente a casa (?) Días antes de su desaparición, nosotros estábamos haciendo todos los trámites para internarlo (sufre de esquizofrenia)”, detalló.

Dijo que “el tenía en su poder su documento de identidad al momento de desaparecer. Además, el debería haber estado tomando medicación, pero hace algunos meses dejó de hacerlo (?) Tiempo atrás, cuando tomaba medicamento, andaba muy bien de salud; incluso iba a trabajar conmigo y, en su momento, concluyó sus estudios secundarios”.

Con respecto a si es la primera vez que José se ausenta de su casa, su padre manifestó que “nunca antes se fue de casa tanto tiempo, salvo un par de veces, pero no fue más de un día o dos”.

En otro tramo, expresó que “José no puede viajar solo. De hecho, posee un carnet de discapacidad (?) Seguramente él concurrió a la Terminal de Ómnibus con su documento, y quienes le vendieron el pasaje lo conocen. Lo peor es que esas personas que le vendieron el pasaje, me niegan información sobre mi hijo”.

“La denuncia la hice directamente en la Policía y dejé todo en sus manos, pero hasta el momento no hay novedades (?) La intención era observar las imágenes de las cámaras de la Terminal de Paraná, pero no todas funcionan, por lo que no se alguna imagen de él descendiendo de un colectivo. De igual manera, una persona de Federación que viajaba en el mismo micro, asegura haberlo visto descender en Paraná”, remarcó.

“José no tiene dificultades para expresarse, además sabe hablar en inglés y en portugués (?) Más allá de su enfermedad, él siempre se manejó muy bien. Pienso que tal vez puede estar en algún lugar donde lo hayan llevado engañado”, acotó.

Comentó: “pienso que hay gente solidaria en Paraná, y tal vez alguien lo vio perdido y le ofreció un lugar para estar (?) A veces él salía a caminar por la ruta, pero siempre volvía. Tengo la esperanza que alguien le dio resguardo y esta vez también va a volver”.

