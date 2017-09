La Cámara Entrerriana de Turismo participa del encuentro regional Pyme, Nea y litoral

El encuentro que comenzó en la mañana de hoy en Resistencia, Chaco, fue encabezado en su apertura por el Gobernador de Chaco, Don Domingo Peppo, el presidente de CAME Don Fabián Tarrío, el vicepresidente Regional NEA de CAME, Don Alfredo González y el presidente de FECHACO Don Sergio López. Cabe mencionar que por Entre Ríos CAME, designó al concordiense Leonardo Schey, para representar a la costa del Uruguay, quien participó del encuentro en compañía de 18 dirigentes de las demás provincias involucradas en la conformación del bloque litoral turístico.

Participan delegaciones de todas las actividades productivas del litoral, siendo la CET la representante de la provincia de Entre Ríos por el sector Turismo. Luego de la firma de la renovación del Convenio CAME- ATACYC para ventas con tarjetas en 12 cuotas por parte del Gobernador de Chaco y el Presidente de CAME, Comenzaron las presentaciones destacándose la exposición sobre el Plan Belgrano que efectuará el titular de la Unidad Plan Belgrano, Don Carlos Vignolo.

La presentación de funcionarios de AFIP sobre la ley Pyme y la presentación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación del programa Empalme. Continuó el encuentro con talleres de los distintos sectores, Comercio y Servicios, Industria y Parques Industriales, Turismo, Economías Regionales, Mujeres Empresarias y CAME joven. Resalta el Encuentro del litoral, la creación del Bloque Litoral Turístico que compondrán las Cámaras de turismo de las 6 provincias argentinas. Concluido el Encuentro el presidente de la Cámara TST. Sebastián Bel, manifestó su beneplácito por el encuentro llevado a cabo en la ciudad de Resistencia.

Destacando la creación del bloque Litoral Turístico que conformaron las Cámaras de turismo de las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos. Con el objetivo de fortalecer la región desde el sector privado, generando acciones en conjunto con las distintas Federaciones Económicas e Instituciones intermedias del quehacer Turístico del Litoral.

Consultado sobre la reunión que mantuviera el Gobernador Bordet con otras entidades en el dia de la fecha, en la que se abordaron 2 temas, La creación del ente mixto y La media sanción de diputados por los Feriados largos, Bel expresó que la Cámara Entrerriana de Turismo hace más de 3 años tiene en carpeta el proyecto de creación del Ente Mixto Provincial, que en el año 2015 en oportunidad realizarse el Foro de turismo sustentable en la ciudad de Paraná y en el cual el actual gobernador fuera disertante en su condición de candidato, se le planteo, recibiendo en ese momento como respuesta, el compromiso para su creación.

Al igual que entonces la CET sostiene que 2 puntos deben ser imprescindibles e innegociables, 1- El Ente Mixto debe ser constituido por entidades del quehacer turístico con legítima y genuina representación provincial y 2- Deberá contar con autarquía económica.

En cuanto a los feriados largos, Bel recordó que desde su fundación en el año 2008, la Cámara viene bregando por la legitimación de los entonces DNU que establecian los findes largos, hoy celebramos esta media sanción de la Cámara de diputados y anhelamos que los Sres. Senadores de la nación comprendan de la importancia económica que esto tiene para el interior del interior, permitiendo el desarrollo de las economías regionales y el crecimiento de localidades que desarrollan actividad turística en esas fechas. “Esperamos que en breve el Gobernador Bordet de curso favorable al pedido de audiencia efectuado por la CET para poder desarrollar en forma particular temas inherentes al sector que representa la Cámara.

La Cámara Entrerriana de Turismo es un entidad de segundo y primer grado con Personería Jurídica, en su objeto representa al sector del termalismo, alojamiento, gastronomía, agencias de viajes, guías de turismo y de pesca, profesionales de turismo, empresas de transfer y comerciantes vinculados a la actividad.

La CET cuenta con socios en las localidades de La Paz, Santa Elena, Hernandarias, Paraná, Ramírez, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Basavilbaso, Villaguay, Colón, San José, Villa Elisa, Concordia, Federación y Chajarí. 22 Instituciones de 17 Localidades entrerrianas. Como así también socios estratégicos como Termas del Gualeguaychú, Termas de Basavilbaso, Termas de Villa Elisa, Termas de La Paz, Termas de Victoria, Termas de Villaguay y Termas de Concepción del Uruguay.