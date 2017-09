Los padres de Micaela García pedirán que el juicio por el femicidio sea a puertas cerradas

La querella confirmó que mañana se oficializará la solicitud ante el Tribunal de Gualeguay. El miércoles comienza el debate oral contra Sebastián Wagner, Néstor Pavón y Gabriel Otero.

El miércoles comenzará el juicio en la Cámara del Crimen de Gualeguay a Sebastián Wagner, Néstor Pavón y Gabriel Otero quiénes están imputados y detenidos por el femicidio de Micaela García. El tema que deberá resolver el tribunal, es el planteo que se realizará este lunes, la querella que representa los intereses de los padres, y que es que las audiencias se realicen a puertas cerradas.

La Cámara del Crimen de Gualeguay fijó las fechas para el juicio oral y público por el crimen de Micaela García, ocurrido el pasado 1º de Abril de este año en esa ciudad. La fecha de comienzo será el 21 de septiembre y continuará el 22, 25, 26 y 27 de septiembre. Seguirán el 2, 3, 5 y 6 de octubre, reservando cuatro días más (9-11-12 y 13), en caso de ser necesario.

El Tribunal estará integrado por los jueces María Angélica Pivas Darío Crespo (H) y Javier Cadenas, y para lo cuál serán convocados 57 testigos para declarar ante el tribunal de juicio.

El violador serial Sebastián Wagner, su patrón Néstor Pavón (dueño del lavadero) y su hijastro Gabriel Otero (hijo de su pareja Nora González) están acusados de los delitos de Abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con Homicidio calificado por Alevosía, criminis causae y femicidio. La única pena posible para esto es la prisión perpetua.

En tanto que la pareja de la madre de Wagner, Fabián Ehcosor, cerró el viernes un juicio abreviado, por el cual aceptó la condena de dos años y seis meses de prisión efectiva por el delito de “Encubrimiento agravado” por haber ayudado al autor del hecho a ocultarse en Moreno, provincia de Buenos Aires.

El pedido de los padres

El querellante en la causa, Jorge Impini confirmó a UNO que los padres de Micaela García, formalizarán ante el tribunal en la jornada de mañana lunes, el pedido para que las audiencias orales, sean a puertas cerradas. “Lo hablé con el papá y con la mamá, y ellos prefieren que el debate sin la presencia de público, y entiendo que también sin periodistas”, explicó el letrado oriundo de Gualeguay.

“El pedido se realiza porque además del brutal homicidio con todas las características informadas, hay detalles de la causa que están vinculadas con el abuso sexual y cuestiones de la víctima que no deberían trascender, no para esconder nada, sino por respeto a Micaela y a su familia”, explicó Impini para apuntar: “Hay temas que están directamente relacionados con los delitos contra la integridad que por el decoro no deberían ser públicos”.

Sobre la tarea de los medios y los periodistas, el querellante aclaró: “Tenemos que agradecer en la gran mayoría que tuvieron una tarea muy profesional, incluso ayudaron en todo momento en la búsqueda con aportes para la investigación. Pero también quiero decirlo que con todas las letras, hubo algunos medios y periodistas en especial de Buenos Aires que francamente dejaron mucho que desear, informando situaciones irreales o que francamente nunca ocurrieron”.

Ahora hay que saber si los padres de Micaela quieren reunirse con el juez.

“Tenemos algunas alternativas para no afectar el trabajo de los periodistas especializados que llegarán a Gualeguay para la cobertura, pero en principio el pedido es que el testimonio de los testigos y las partes del debate sean a puertas cerradas para todo el mundo”, enfatizó.

Impini aclaró que se podría permitir el ingreso de los periodistas, camarógrafos y fotógrafos previo al inicio de las audiencias donde “perfectamente podrían tomar las imágenes necesarias para sus coberturas, y luego contactarse con todas las partes para tener la información oficial de lo sucedido”.

Sobre el juicio en sí, indicó que serán jornada muy arduas “y confiamos en que se apuntalen todas las pruebas que se recolectaron, y para ello habrá testigos que deberán dar su testimonio para establecer ciertamente las responsabilidades y roles de cada uno de los detenidos”. UNO