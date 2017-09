Municipales de la provincia preocupados por la Precarización laboral en algunos municipios

Los gremios municipales de la provincia participaron del tercer Plenario que se llevó a cabo en Villaguay, en la sede del Sindicato de Obreros y Empleados de esa ciudad, en calle Estrada 59. Participaron Secretarios Generales o delegados gremiales de las localidades de Villaguay, San José, Villa Elisa, Gualeguaychú, Federal, Federación, San Salvador, General Campos, Chajarí, Concordia, La Paz, Colonia Ayuí, Representantes de Obras Sanitarias de Concordia, Paraná, San Benito, islas de Ibicuy, Larroque y Los Charrúas.

Maximiliano Torres, Subsecretario de Relaciones de Empleo Público Municipal agradeció el número de delegados presentes, se ha incrementado en cada Plenario y destacó la preocupación sobre la precarización laboral “en algunos municipios llega ser del 50 por ciento de trabajadores contratados si aportes o bajo la modalidad de monotributistas.” Torres, aseguró que es “una constante cada vez que hablamos con los compañeros la contratación de trabajadores bajo la modalidad de “MONOTRIBUTO” lo cual es un fraude laboral, sin regularizar la situación de los trabajadores dependientes.” Uno de los más llamativos “es el caso de precarización que existe en el municipio de Rosario del Tala, con compañeros que están trabajando hace muchos años y aún no pasaron planta permanente”.

Los representantes de San Benito destacaron la precarización laboral entre los trabajadores de su municipio con sueldos por debajo del salario mínimo, vital y móvil, salario que no supera los 4500 pesos mensuales”. Desde la Asociación de trabajadores de Gualeguaychú (ATM) destacaron -con preocupación- la gran cantidad de trabajadores precarizados que hay en su municipio, donde existen casi 400 trabajadores “Subsidiados“ y otros tanto que se encuentran en la modalidad de Cooperativas creadas por el mismo Municipio, quienes no gozan de los derechos de cualquier trabajador (aguinaldo, vacaciones, etc.). En la Municipalidad de Villa del Rosario, los trabajadores están en similares condiciones de precariedad, algunos bajo la “modalidad de contrato” que se renueva cada seis meses y no cuentan con representación gremial para discutir estos temas. Algo que llamo la atención es la diferencia de sueldo básico, y se cito como ejemplo que u trabajador Municipal de Federación cobra 9500, mientras que en Chajarí era de 4500 básico mensual.

Por último, se analiza la posibilidad de conformar una FEDERACIÓN “que aglutine y represente a los Sindicatos Municipales; que apoye los reclamos por los derechos de los trabajadores municipales y asista a cada sindicato en la representación de sus afiliados”. Como Resultado del Plenario, se propuso por mayoría gestionar una Audiencia al Gobernador Gustavo Bordet a los fines de hacerle “conocer la problemática de los trabajadores municipales de la provincia”.

Tema Iosper

La problemática del Iosper y los problemas acuciantes que deben afrontar los trabajadores municipales que tienen esta obra social son tema recurrente en los Plenarios, donde los delegados gremiales ponen de manifiesto la mala atención y falta de respuesta hacia problemas del afiliado que necesitan una rápida solución a los Servicios de la Obra social.