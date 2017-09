Pessolani: “Moretti sigue desaparecido porque no es hijo de funcionario judicial o de un político”

El abogado federaense, asumió esta mañana la querella en el caso del joven Alfredo Moretti, que ya lleva 25 desaparecido. El Dr. Andrés Pessolani, comento que todos los datos que tienen la fiscalía y la policía local, fueron aportados por la familia. “Yo me pregunto qué diferencia tiene el caso Maldonado con Moretti, y sin embargo yo no vi que la gente saliera hacer una marcha para que aparezca con vida este joven de Federación”, apunto.

En la nota brindada a radio UNO y luego editada por 7Paginas, el Dr. Andrés Pessolani, confirmo que en el día de hoy se constituyó como querellante de esta causa, y cuando se refirió al accionar judicial y policial en este caso “la familia nota la falta de interés o de compromiso que hay con la desaparición de Moretti”, conto.

“La constitución Nacional dice que todos somos iguales ante la ley, pero los que ejercen cargos públicos deben encargarse de que eso suceda, porque la realidad dice que no somos todos iguales, porque si hubiera sido hijo de un juez, politico o de algún jefe policial no hubiera pasado todo este tiempo, ya que el viaje de Alfredo Moretti, a la ciudad de Paraná lo averiguamos nosotros y luego la pusimos en conocimiento a la fiscalía, cuando la denuncia estaba hecha de antes, así que si la familia Moretti, no se movía serían nulas las actuaciones de la fiscalía”, cuestiono.

“A la familia le queda la esperanza que este joven aparezca con vida, ya que no se hizo todo lo que se tendría que haber hecho para encontrarlo, por eso que yo voy a poner toda la energía para que se hagan las cosas que no se hicieron”, anticipo.

“Antes de asumir la querella, les pregunte cuantas viviendas que están en la zona de la terminal de Paraná, tiene cámaras de vigilancia, ya que en ese edificio solo hay una, y estoy seguro que cualquier particular en esa zona tiene cámaras, y la respuesta fue nula, pero aparte si yo hubiera sido el jefe de la policía de Paraná, lo primero que hago es buscar cámaras de esa zona, porque eso sería como el abc de la investigación”, critico.

Y finalizo diciendo, “yo he visto una marcha en Federación pidiendo por Maldonado, lo cual me parece bárbaro; pero Moretti, es ciudadano de cuarta o que tiene el joven de Federación que está desaparecido también, o acá pasa que a uno se lo puede utilizar políticamente y al otro no”, disparo.