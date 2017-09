Plenario del PJ en Villaguay: la convocatoria abarca a los precandidatos de todas las listas

Los precandidatos de todas las listas que compitieron en las PASO en el marco del Frente Justicialista Somos Entre Ríos están convocados a participar del encuentro provincial programado para este sábado en la ciudad de Villaguay. Así lo confirmó Edgardo Kueider, secretario General de la Gobernación y jefe de campaña del oficialismo. “Es un llamado a la unidad en una convocatoria amplia y habrá una bajada de línea sobre la estrategia electoral de cara a octubre, para lograr el triunfo en todos los distritos”, expuso el funcionario. Gerardo González confirmó que va. Desde el sector de Augusto Alasino aseguran que no los llamó nadie, al igual que Tania Acebal. El resto aún no se pronunció.

La actividad está prevista para el sábado a las 10 en el club Huracán de la ciudad de Villaguay. “Se trata de un plenario del Partido Justicialista al cual están convocadas las autoridades partidarias tanto del Consejo Provincial como de los concejos departamentales. También todo el arco político e institucional del PJ, dirigentes, candidatos del Frente Justicialista Somos Entre Ríos y los precandidatos que compitieron en la interna”, enumeró Kueider ante la consulta de este medio.

La amplitud de la convocatoria fue confirmada por el propio gobernador Gustavo Bordet quien, al término de un acto de entrega de aportes a entidades deportivas que encabezó este martes a la tarde en Casa de Gobierno, dijo a la prensa que se estaba llamando uno por uno a los precandidatos y reiteró la necesidad de “contar con los diputados que la provincia necesita” sobre todo ante la necesidad de tratar temas como la coparticipación federal y la reforma tributaria, entre otros.

La lista que impulsó Bordet en las PASO, encabezada por el diputado provincial y ex intendente de Gualeguaychú Juan José Bahillo, obtuvo en las PASO 206.561 votos. Los 124.635 votos restantes estuvieron divididos entre las otras nueve propuestas que participaron de la interna.

Según pudo saber este medio, Bordet será el orador de fondo en Villaguay, en su rol de presidente del Consejo Provincial del PJ. “Es una convocatoria amplia que apunta a un llamado a la unidad. Habrá una bajada de línea sobre la estrategia electoral de cara a octubre y una fuerte convocatoria para lograr el triunfo en todos los distritos”, anticipó Kueider, en referencia al encuentro de este sábado en la entidad deportiva de calle Colón y Rivadavia.

Gerardo González, uno de los precandidatos que fue cabeza de lista en las PASO, expresó en las redes sociales respecto de la convocatoria: “El peronismo unido jamás será vencido. Más allá de las pasiones y luchas internas, convoco a todas y todos los compañeros a sumarse el sábado en Villaguay”.

Aníbal Vergara, precandidato junto al ex senador nacional Augusto Alasino, informó a este medio que no recibieron ninguna invitación. “No hemos sido convocados. Capaz pretenden que vayamos solos, pero si no nos llaman nosotros no vamos a ir a Villaguay”, expresó el dirigente.

Otra de las precandidatas, Tania Acebal, también señaló que de momento no recibieron ningún llamado. “Es un relanzamiento de una campaña que yo ya dije que no voy a acompañar. Conmigo no va eso del que pierde acompaña. Nosotros no perdimos: ganamos 11.300 votos de confianza. No vamos a acompañar a un gobernador que subestima a las personas”, expresó.

