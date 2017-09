Pobreza en Concordia: “Que el árbol no nos tape el bosque”, dijo Cresto

Una vez más el título que vende, que genera polémica, que nos pone de nuevo en el centro del debate. “Concordia, la segunda ciudad más pobre” dicen los diarios. Pero la foto no es la película, el enfoque no es preciso para describir una realidad profunda y completa. No dejemos que el árbol nos impida ver el bosque. Memoria, perspectiva y una mirada amplia y realista sobre todo lo que podemos llegar a lograr si seguimos avanzando juntos. Esta es la opinión que sobre este tema expresó el Intendente Enrique Cresto esta mañana en las redes sociales. Para leer, analizar, compartir, difundir.

Saludos a todos.

Tenemos que tener memoria. Juntos vamos lograr que Concordia se convierta en la ciudad más pujante de la Mesopotamia. Datos de hoy 29 de septiembre del 2017 concordia. Pobreza 40 por ciento (contra el 72 por ciento año 2004) indigencia 7,8 por ciento (contra el 39 por ciento año 2004) desocupación 5.9 por ciento (contra más del 20 por ciento del año 2004). Dato a tener en cuenta, en el año 2004 veníamos de tener más de 12 años de gobiernos con políticas económicas nefastas que nos hicieron muchísimo daño. Muy diferente a los últimos doce años de la argentina de progreso y desarrollo. Abajo, nota de archivo para refrescar la memoria.

CLARIN. AÑO 2004.

Desocupación y miseria en Concordia, la ciudad más pobre de la Argentina

Con 170 mil habitantes, Concordia es la cuarta ciudad en importancia de la Mesopotamia argentina. Y la primera del país en cuanto a pobreza: en los dos primeros trimestres del año, el INDEC la ubica a la cabeza con el 71,6% de su población pobre cuando la media nacional es de 44,3%. Y también lidera el nivel de indigencia, con el 39%.

Caminando por su atractiva peatonal o descansando una tarde en el Parque Rivadavia, frente al lago de Salto Grande, estos números suenan a broma pesada. Sin embargo, la falta de fuentes de trabajo se deja sentir al hablar con comerciantes, productores venidos a menos o habitantes del ancho cinturón de miseria que rodea la ciudad. El 54,4% de los menores de 14 años, por ejemplo, están en riesgo nutricional.

Pero aunque las cifras son impresionantes, esta historia no es nueva. Ya antes el INDEC la señaló como la primera ciudad del país en desocupación (a principios de 2000 y en noviembre de 2002), con el menor ingreso per cápita de Argentina (abril de 2002), la de mayor pobreza (enero de 2003, con el 77,7% y el 50,5% de indigencia) y la de mayor brecha entre ricos y pobres (agosto de 2003).

Acuciado por los números, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, presentó el último viernes un plan de salvataje: 20 millones de pesos para construcción de 720 viviendas gracias a la concurrencia de distintos planes (2 mil puestos de trabajo); 15 millones a través de la Comisión de Salto Grande (Cafesg), con obras de agua potable, cloacas, iluminación y pavimento en 38 barrios (1.500 puestos más).

El gobernador puso sus fichas además en los arándanos: en Concordia acaba de inaugurarse una planta empaquetadora y una importante plantación, previéndose en el futuro la generación de 7.000 puestos de trabajos temporarios y 1.500 permanentes.

La economía concordiense se basa en la industria citrícola (que viene en declive desde el 2000 y sufrió serios reveses en este año), y en la forestal (plantaciones y aserraderos). Tanto para la zafra del citrus como para los obrajes madereros, llega a Concordia mano de obra foránea que en gran medida se queda luego a vivir en la ciudad, aumentando los cinturones de pobreza.

En cuanto al turismo, se nota un crecimiento, especialmente desde la explotación de las termas. En materia industrial, hay algunas importantes, como Baggio, Masisa, Eco y Ayuí. “La desocupación en Concordia tuvo un crecimiento notable al finalizar la obra de la represa Salto Grande, en la década del 70”, dijo a Clarín el intendente Juan Carlos Cresto (PJ). Quedaron entonces 10 mil operarios sin trabajo. La mitad de ellos permaneció en la ciudad.

“Tenemos 7.500 planes de Jefes de Hogar, de los cuales, unos 2.500 son para gente de afuera radicada aquí —continuó el intendente-. El 30% de nuestros habitantes no son de Concordia. Vienen de todas las provincias, de Perú, Venezuela, Brasil, Uruguay, Bolivia… Atendemos a todos, especialmente en salud”.

A la hora de las críticas, Busti acusó de ser el causante de la situación a su antecesor y dos veces gobernador, Sergio Montiel (UCR). Sostuvo que en 1999, cuando le entregó la gobernación, en Concordia sólo había 300 planes trabajar y la media de desocupación era la media nacional. “Pero vinieron los que iban a resolver todos los problemas, y uno disparó en helicóptero y el otro destruyó la provincia”, recriminó el mandatario.