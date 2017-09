Posibles policías violadores de Federación: Ahora la victima niega todo

Días atrás 7Paginas, informo que pronto se sabrá la fecha del juicio oral y público contra tres policías que fueron denunciados por una menor de 15 años sobre un abuso sexual que ocurrió en el año 2015. También en esa publicación se dijo que la víctima, actualmente es cuñada de uno de los tres implicados en esa violación. Las sospechas de una presión sobre esta joven que hoy tiene 18 años, surgen después que publicara en su muro de Facebook, que se lamenta de haber involucrado a esos tres policías y dice que quien le hizo daño es un trabajador de la prensa.

En la nota de 7Paginas, se destaca que los tres policías de Federación fueron imputados en una causa por abuso sexual a una menor de 15 años, después que la víctima declarara en la cámara gesell y que la fiscalía comprobara que sus dichos tenían relación con lo que indicaba esta niña.

También en ese momento, se mencionó que actualmente es cuñada de unos de los policías implicados, ya que este hombre se juntó con su hermana y hasta incluso es el padre del sobrino de la víctima.

Las sospechas se comienzan a generar después de la publicación de este medio cuando informo la semana pasada que la cámara penal de la ciudad de Concordia, ya había sorteado a los jueces que entenderán en esta causa. Porque la joven que hoy tiene 18 años, publico en su cuenta personal de Facebook, textual: “Kiieroo Espresar Lo Qe Siientoo SiientooTanta Culpaa De Meter Aloos Policias Qe No Conoscoo En Una Violacion Qe YO Nunka Pase x Eso Graciias Adiios Yo No Sufri De Una Violacion Yoo Sufrii De VIOLENCIA DE GENERO ALOS 15 Años Mii Uniko Trauma QeTengo De Tanta Maltrato De Ese Hombre De Ese Auto Gris Qe Aveces Pasa X Csa Mii Miedo Es Qe Bajee Y Me Golpee Ese Qe Se Hace Llamar MAIKEL CASTILLO Hoy Lo Digo Xq No Le Temoo A Nadiee Ni Ala Fiscalia Ni Anadie Solo le Temoo Adiios No Me Puedo Espresar X Palabra SIENTOO QE DIOS ESTA CONMIGO”