Programan trabajos para caminos del departamento Federación

A fin de planificar trabajos viales en el departamento Federación, autoridades de Vialidad Provincial se reunieron con representantes de la Sociedad Rural de Chajarí y de las juntas de Gobierno del departamento Federación.

La directora administradora de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benitez, acompañada por el director sub administrador, Néstor Kemerer, mantuvo un encuentro de trabajo con representantes de la Sociedad Rural de Chajarí y de las juntas de Gobierno de San Pedro, La Florida, Colonia Alemana, Guayaquil, Las Margaritas y San Ramón. También participó de la reunión el titular del Consejo General de Educación, José Luis Panozzo.

Tras el encuentro, la funcionaria destacó la apertura al dialogo de los presentes para llevar a cabo el mejoramiento de la red de caminos de la región. En ese sentido, señaló que “se trazó un plan de trabajo priorizando aquellos lugares por donde sale la producción y donde se encuentran los establecimientos educativos”.

Al ser consultadas por las obras en rutas del departamento Federación y otras del norte entrerriano, la titular de Vialidad explicó que las tareas en rutas provinciales 1, 5 y 20 representan más de 3.000 millones de pesos que deberán ser atendidas con fondos provinciales.

Benítez indicó que “los trabajos de rehabilitación de la ruta provincial 2 se realizarán en 2018. Este año tenemos que terminar las ruta provincial 20 y 39 y vamos a licitar en los próximos días la ruta provincial 22 entre Federal y Concordia. Estamos organizando las obras a medida que se van concretando, porque en este año y medio no se paralizó ninguna obra por falta de recursos”.

En ese sentido, agregó que en pocos días y también con recursos provinciales, se trabajará en el arreglo de puentes sobre la ruta provincial 1 como el Toledo: “Sólo ese puente tiene un costo de 50 millones de pesos. No hay rutas si no se hacen las obras de arte, y en este caso el puente existente lo vamos a mantener mientras se esté ejecutando el nuevo, porque la gente tiene que saber que un puente de hormigón no se hace de un día para el otro, mínimo tenemos un año de ejecución, por eso es importante poder seguir ocupando el existente”.

Por su parte, el titular del Consejo General de Educación (CGE), José Luis Panozzo, destacó el alcance del encuentro donde se abordó la problemática de las juntas de Gobierno: “Se arribó a conclusiones importantes en esta jornada de trabajo. Hablamos de cómo hacemos transitables los caminos y el acceso a las escuelas” dijo.

Por otra parte, el presidente de la Sociedad Rural de Chajarí, Héctor Reniero, calificó de muy positivo el encuentro “donde todos pudieron expresarse libremente y se plantearon todas las posturas e inquietudes”, y agregó: “Uno de los principales temas que se tuvieron en cuenta, fueron los caminos vecinales, así también como las rutas provinciales 2 y 1, donde se nombró mucho los puentes, tanto el Toledo como el Baranda”.

En tanto, Leticia Espíndola, presidenta de la junta de Gobierno de San Ramón, destacó el alcance del encuentro y reconoció que “desde Vialidad provincial se trabaja con los recursos que se tiene y que el tiempo es un factor decisivo a la hora de ejecutar las tareas”.

Salvador Balinger, presidente de la junta de Gobierno de Gualeguaycito, expresó que “el encuentro sirvió para hablar cara a cara con los funcionarios sobre los principales problemas en materia vial. Sabemos que Vialidad hace un gran esfuerzo para mantener y repasar los caminos. Siempre estamos coordinando los trabajos con ellos. En la zona hay producción avícola, citrícola y ganadera”.