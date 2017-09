Síndrome de Tourette: gran concurrencia a dos charlas ofrecidas por Cafesg

Más de cuatrocientas personas colmaron el salón de actos de la escuela Normal durante las jornadas del viernes y sábado para capacitarse con la profesora Andrea Bonzini, fundadora y presidenta de la Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette, quien ofreció dos charlas sobre el tema organizadas por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) a través de su área de Discapacidad y en articulación con el IPRODI, la Departamental de Escuelas de Concordia y la Dirección de Discapacidad municipal.

Durante el lanzamiento de las jornadas, el presidente de CAFESG, Alejandro Casañas, expresó su “profunda satisfacción por poder ofrecer este tipo de eventos a toda la región de Salto Grande, a pesar de la situación por la que atraviesa nuestro organismo, pero con empeño y trabajando en conjunto con otros organismos provinciales y municipales, podemos continuar con nuestro propósito fundador, tratar de mejorar la calidad de vida de la gente, y no solo desde las obras, porque obras sin una sociedad justa e integrada no tienen sentido, para nosotros el mejor capital es el ser humano, y por eso, como lo hace la gestión de nuestro gobernador Gustavo Bordet cada día, no paramos de gestionar acciones que busquen ese objetivo”.

Por su parte, Andrea Bonzini, al ser consultada por el interés masivo por el síndrome de Tourette que se ve hoy, explicó que “surgió en primer lugar con la obra de teatro TOC-TOC y continuó este año con la novela, donde también uno de sus personajes tiene el síndrome, pero en ninguno de los dos casos los personajes reflejan lo que es realmente el trastorno, y terminan mal informando en lugar de divulgar un padecimiento de manera correcta”.

Asimismo, la presidenta de la Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette, manifestó que con sus charlas, entre otras cosas, le gusta ayudar a derribar ciertos mitos, “como por ejemplo, que es algo psicológico, que lo está haciendo a propósito, que no puede parar porque es un maleducado; esto es neurológico no es psicológico, y es involuntario por lo tanto tengo un chico que aparte de los tics propios del Tourette tiene trastornos asociados, como suelen ser el ADD, TADH, el TOC, los trastornos de ánimo, entonces tenemos un nene que se para en el aula todo el tiempo, que molesta y nosotros por ahí pensamos que es un maleducado o un chico travieso pero ese nene está escondiendo otra cosa”

“Lo que tenemos que afinar los docentes, no te digo que tengamos que saber de todo porque cada vez hay más patologías adentro de un aula y hay que identificar muchas cosas, pero simplemente si vemos que hay un nene que se mueve mucho y que se distrae, no completa la tarea y en algún momento hace movimientos de pestañeos con los ojos o vemos que durante todo el año va pasando lo mismo, hay que hablar con dirección y se le puede sugerir a la mama que vea a su pediatra, que la derive a un neurólogo porque el docente obviamente no va a diagnosticar, pero puede sugerir, porque casi siempre sugerimos que vayan al psicólogo porque es hiperactivo y tal vez no necesita al psicólogo, la terapia para el Tourette es la terapia cognitiva conductual que es en la que en pocos meses los chicos pueden revertir un montón de hábitos y tics” completó Bonzini.

Participaron del lanzamiento la directora de la Departamental de Escuelas de Concordia, Griselda Di Lello, el director de Discapacidad de la Municipalidad de Concordia, Juan Manuel Franco, el coordinador del área de Desarrollo de CAFESG, Eduardo Gutierrez.

Ricardo Lagraña, coordinador del área de Discapacidad de CAFESG, informó que participaron de las charlas “unas cuatrocientas personas sobre más de quinientas inscriptas, la ausencia de muchas de las más de cien que se ausentaron se debió al paro de transportes ya que en su mayoría iban a venir de localidades cercanas a Concordia”; por esto, el funcionario dejó abierta la puerta a que la experiencia se replique en el futuro e incluso se pueda realizar en federación o Chajarí.