Terrible magia negra: le dejaron réplicas de dos ataúdes con cuerpos en vela

Una mujer publicó en las redes sociales que le dedicaron un “trabajo” que estaría destinado a una familiar embarazada. El espeluznante hallazgo se produjo este sábado en Rosario del Tala. No hubo denuncia. La imagen lo dice todo. La mujer de 38 años prefirió no hacer la denuncia tras el hallazgo.

El pueblo de Rosario del Tala está convulsionado por una información que brindó una vecina hace un par de días a través de las redes sociales. La mujer hizo saber que alguien le dejó réplicas de ataúdes con cuerpos en vela pinchados con numerosos alfileres.

Si bien aclaró, no hizo denuncia policial o judicial, la población apoyó a la mujer que dejó entrever que el claro mensaje de magia negra estaba dirigido -aparentemente- a su nuera que se encuentra embarazada.

La hipótesis de la afectada, se basa en que unas de las figuras dejadas en las réplicas de ataúdes, es de un pequeño bebé.

Según se conoció en la región a través de Radio Mediterránea, una vecina de 38 años se vio sorprendida por un espeluznante hallazgo en su domicilio cercano a la plaza principal. En la imagen puede apreciarse que se trata de dos ataúdes, con la figura de dos cuerpos hechos en vela y pinchados con numerosas alfileres, lo que se trataría de magia negra.

Gran susto

A través de su cuenta de Facebook, dio a conocer lo sucedido y opinó: “Esto apareció en mi casa, no sé mucho pero puedo llegar a saber quién lo hizo. Digo yo, ¿no piensan que tienen hijos y que todo lo malo que hacen les vuelve? A mí no me afecta gracias a Dios. Ahora me doy cuenta que nada les va a ir bien en la vida por lo que hace”, dando cuenta a la vez de tener certezas sobre el autor/a del episodio. Luego señaló: “Dios, yo creo fielmente en vos y no me mueve un pelo. Ojalá te vuelva con mayor intensidad, lástima que siempre pagan inocentes”.

La mujer dijo que consultó a algunos vecinos sobre el tema. “Me dijeron que es magia negra y significa muerte. Suponemos que es para mí y para mi nuera que está embarazada, porque el que está al lado todo pinchado, pareciera ser el bebé que está esperando, se supone. Creo saber quién puede ser, pero no hice la denuncia”.

El periodista Mario Cabral informó a UNO que él estuvo con la mujer asustada. “El hecho ocurrió el sábado y al encontrarla me contó lo sucedido. Le sugerí algunas cuestiones, pero ella me dijo que no quería hacer denuncia, aunque si aceptaba que se difundiera el hecho”.

“No es fácil para nadie salir a la puerta de la casa y encontrar dos ataúdes de cera con cuerpos del mismo material lleno de alfileres”, reseñó Cabral.