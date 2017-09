Villaguay: Repudiaron la presencia de la policía en jornada sobre derechos humanos

El rector del Colegio Nacional de Villaguay, Raúl Piazzentino, repudió la presencia de efectivos policiales en el establecimiento ante una denuncia por “activismo político”. Dijo que “se hacen evidentes ciertos rasgos de autoritarismo ante el planteo de estas temáticas vinculadas a los derechos humanos en las escuelas”.

El hecho sucedió este martes en las instalaciones del Colegio Nacional de Villaguay. El Rector del establecimiento contó lo sucedido: “Alumnos de las seis carreras de formación docente y las cátedras de derechos humanos organizaron una actividad en el marco de los 41 años de La Noche de los Lápices. Son tres jornadas que tienen lugar este martes, miércoles y jueves”.

“Promediando la mitad de la primera jornada, me llaman desde el área administrativa del colegio informándome que estaba la policía diciendo que había recibido una llamada anónima denunciando activismo político en la escuela”, contó, al tiempo que agregó: “Voy al encuentro de los oficiales de policía, que estaban de civil, los invité a pasar a rectoría, les di una copia de la agenda de las tres jornadas de trabajo, les expliqué cómo surgió la iniciativa, le indiqué que se trata de una actividad académica, que es una jornada respaldada por el Programa Provincial de Educación y Memoria del CGE, etc”. Ante tales explicaciones, los efectivos se retiraron.

Luego Piazzentino dijo que inmediatamente acudió al lugar en el que se estaba desarrollando la jornada e hizo público lo sucedido: “Todavía no podemos salir del asombro”, aseveró.

“Creo que es lamentable y muy grave porque, solapados en una denuncia anónima, están poniendo en tela de juicio el prestigio institucional del Colegio Nacional y desestimando el trabajo de estudiantes y docentes”, expresó el Rector.

También hizo hincapié en que “se hacen evidente ciertos rasgos de autoritarismo ante el planteo de estas temáticas vinculadas a los derechos humanos en las escuelas”.

¿Tienen pensado hacer algún descargo o pedido de explicaciones ante el Gobierno provincial o ante alguna autoridad?, le preguntó esta Agencia: “Informé a las autoridades de la Departamental de Escuelas y a la tarde reúno al Consejo Coordinador Institucional, donde participan las autoridades de cada uno de los niveles educativos para expedirnos y hacer público un comunicado”.

“En tanto, este jueves me reuniré con el Consejo Directivo del Nivel Superior para hacer público lo sucedido y repudiar esta denuncia cobarde y anónima”, adelantó.

“Lo preocupante está en que a partir de un gesto anónimo y autoritario se tipifican este tipo de acciones académicas como un delito de activismo político”, concluyó.

La voz de la Policía

Por su parte, el jefe Departamental de la Policía de Villaguay, Fabián Randisi, dio su versión de los hechos. Primero aclaró que “no fue una denuncia, sino un llamado anónimo al 101”.

“Llamaron diciendo que en el Colegio Nacional estaban haciendo activismo político”, contó.

¿Eso motiva que efectivos concurran al lugar? ¿Eso constituye un delito?, preguntó esta Agencia, a lo que Randisi respondió: “Si me dicen que hay un incendio tengo que ir, si me dicen que hay un accidente tengo que ir, si me dicen que hay un chico perdido tengo que ir, si me dicen que hay activismo político tengo que ir”.

“Al establecimiento escolar fueron dos personas de Investigaciones, no uniformados, para no entorpecer la rutina diaria del colegio. Se entrevistaron con el Rector y se corroboró que no había ningún delito, sino que se trataba de una charla sobre lo que fue la Noche de los Lápices que estaba enmarcada en la currícula del colegio”, sostuvo luego.

“Seguro que a la persona que llamó le molestó que en la escuela hayan hablado de Maldonado, de López, de la Noche de los Lápices, o de quien sea, pero el tema es que si está dentro de la currícula de la escuela es lógico que se hable de esto, es parte de la historia argentina”.

¿Qué hubiese tenido que ocurrir para que se constituya el delito de activismo político?, le consultó esta Agencia, a lo que el Jefe de la departamental Villaguay contestó: “Que una persona ajena al colegio hubiese presionado a autoridades o docentes del establecimiento para hablar sobre temas ajenos a la currícula escolar, cosa que no pasó”.