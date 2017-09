Ya tiene fecha la presentación del plan estratégico de turismo para Concordia

En el marco de la Semana del Turismo, en la que se están realizando diferentes actividades en la ciudad, tanto de capacitación como de concientización, el intendente Enrique Cresto participó de la Conferencia sobre Turismo de Reuniones realizada en el Centro Cívico, y de la que participaron funcionarios provinciales y representantes del sector privado. En ese marco, el presidente municipal confirmó que en el mes de diciembre se presentará el Plan Estratégico de Turismo 2017 – 2025 para la ciudad, que se viene elaborando en conjunto entre el sector público y privado.

​”Todos los días estamos trabajando ​para mejorar la infraest​ructra, los servicios y las propuestas turísticas de la ciudad. Esto se enmarca en el trabajo que se está haciendo en la elaboración del Plan Estratégico de Turismo, que se está elaborando a través de distintas reuniones y talleres de los que participan funcionarios municipales y provinciales, e integrantes de los diversos sectores y representantes de las instituciones vinculadas a la actividad”, señaló al respecto el intendente Cresto.

“Nuestro objetivo es definir una política de Estado para el desarrollo de la actividad turística, que en Concordia​ tiene un gran potencial. Y que esa política surja del consenso de todos los sectores, que todos puedan aportar sus propuestas, su mirada, sus ideas. Y que tengamos entonces un norte para el crecimiento del sector, de acá al 2025”, dijo el intendente. “Cada semana continúan las reuniones y los encuentros de trabajo que culminarán hacia fin de año, y en el mes de diciembre presentaremos el Plan Estratégico de Turismo”, anunció Cresto.

“Al establecer el diseño de una Política de Estado para el turismo consensuada con el aporte de todos, estamos garantizando que esto es algo que excede a la propia gestión. Y no importa que yo no sea el Intendente o que muchos de los representantes de las instituciones ya no estén en sus cargos. Estamos acordando un trabajo de toda la ciudad para consolidar el futuro. Esto da seguridad y estabilidad, lo que nos permitirá aprovechar todo el potencial que tiene Concordia para consolidarla como una gran plaza turística a nivel regional y nacional”, resaltó el presidente municipal.