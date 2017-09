“Yo no escuché que hubo un intento destituyente de la delegación uruguaya a Roberto Niez”.

“Yo no escuche que hubo un intento destituyente de la delegación uruguaya hacia Roberto Niez”, sé que hubo por algún medio que hacía referencia en una nota que se habían roto las relaciones entre la delegación argentina y uruguaya, fue un trascendido que tampoco sabemos cuáles fueron los objetivos que perseguían comenzó señalando el Secretario de la Delegación Argentina Comisión Técnica Mixta Salto Grande, en diálogo con Monica Saavedra para 96.5 FM Cadena Entrerriana.

En otro tramo explicó cual será el destino del Ing. Perez. También le respondió a Bordet en referencia a la provincialización de Salto Grande para “abaratar la energía”. En la entrevista intentamos poner luz sobre una cuestión que involucra a dos paises y que echa por tierra el análisis inexacto y hasta falaz, que algún medio se ocupó de difundir y fue reproducido por otros tantos.

Lo cierto es que nosotros tenemos diferencias basadas en la defensa de los intereses, todos los días.

Explicó que, una vez al mes hay un plenario donde se tratan los temas que tienen que ver con el funcionamiento de la central y con otras decisiones vinculadas a la comunidades y esto es un ejercicio permanente, forma parte de la rutina las diferencias de conceptos, a veces de valoraciones son diferentes, pero, finalmente ha algún acuerdo arribamos, señaló el funcionario.

Y para reforzar su planteo reseñó que años anteriores hubo hasta tres o cuatro meses de tensiones porque no se alcanzaba un acuerdo.

En el caso particular que trascendió en la prensa dijo que se ha decidido realizar un cambio en la gerencia general que está a cargo del Ing. Francisco Peréz y promoviamos en ese puesto al Ing. Manuel Irigoyen.

Este procedimiento requiere desde el punto de vista administrativo y burocrático que lo firmen los presidentes de las dos delegaciones. La delegación uruguaya daba la aprobación pero aprovechaba la situación para plantear condicionamientos, a condición de tal cosa, a lo cual dijimos que no, ya que esta es un potestad del estado argentino a través de la delegación y que reflexionaran con el tiempo que fuera necesario porque eso no formaba parte de la negociación.

Ahí quedó la cosa y luego surgieron estos trascendidos que no sabemos que objetivos persiguen, afirmó Mayer.

Cual era la condición que planteó la delegación uruguaya?

Al hacer la promoción de los colaboradores se producía una vacante que es argentina y ellos pretendían que se realice un concurso binacional y nosotros dijimos que no. Porque el puesto es de la estructura argentina y queremos reemplazarlo por un argentino.

Estos temas ocurren con frecuencia, cada vez que hay una vacante, aseguró.

Por otra parte reconoció que hay un ejercicio donde se encuentra el recurso más adecuado, no siempre el más adecuado está en la nacionalidad donde se origina la vacante.

Y esto forma parte de esas negociaciones.

No es el caso nuestro porque teníamos y tenemos la persona adecuada, que reúne las condiciones, enfatizó.Y agregó, cuando el recurso humano pasa a formar parte de las estructuras jerárquicas, lo que intentamos es formar un plan de carrera. Esto genera una identidad y compromiso diferente del profesional. Ya que no es tan sencillo encontrar en el mercado profesionales que rápidamente puedan dar respuesta a la Comisión Técnica Mixta.

Porqué motivo el Ing. Perez deja la gerencia general?

Nosotros necesitamos del Ing. Perez toda su colaboración para desarrollar otros proyectos muy importantes.

En este sentido explicó que, queremos desarrollar un proyecto vinculado a la formación de profesionales, o un centro de excelencia, Itaipú lo tiene.

Nos parece que con la cantidad de profesionales que dispone la argentina y sobre todo aquellos que han trabajado en Salto Grande que se han retirado por edad jubilatoria, pero que siguen capacitando en el país y en toda la región, lo podrían hacer desde nuestra ciudad.

Remarcó que hay una importante demanda internacional todos los años nos visita gente no solo de Latinoamérica sino de Europa y es una gran oportunidad para jerarquizar el complejo.

En cuanto a la nueva función asignada al Ing. Perez dijo que, aún faltan formalidades como marcan los estatutos, pero internamente seguimos avanzando en lo que hemos definido y sobre los objetivos trazados que trascienden a nuestra gestión, al menos demandaran 7, 8 ó 10 diez años, pero en algún momento hay que dar el puntapié inicial.

Queremos aprovechar sin que esto sea una mirada pesimista, toda la gente que tiene conocimiento y pueda transferirlo a la gente más joven.

Está en agenda retomar las relaciones con las casas de altos estudios que se ha perdido. Entre ellas figura la Universidad Tecnológica Nacional UTN Concordia, con quien van a retormar y desarrollar proyectos en conjunto, la Universidad de La Plata que es un referencial a nivel regional en el área de generación hidroeléctrica, trabajar con Itaipú que otro referente, que no solo nos daría su aporte sino su prestigio.

Y reiteró en algún momento esta decisión había que tomarla y en ese sentido el Ing. Perez tiene el perfil, es el ideal. Perez comenzó trabajando en los niveles de inicio en la CTM se fue formando se recibió de ingeniero y llegó a gerente general, es un ejemplo que no podemos desaprovechar, valoró Mayer.

En tanto quien lo reemplazará Manuel Irigoyen, es uno de los hidrólogos más reconocido no solo en Argentina sino del mundo, quien en dos años se está retirando, es una transición, lo que nos permitíria para el grupo de las siguientes generaciones de ingenieros de 45 años promedio encontrar, al futuro gerente general.

Como se manejaban estas cuestiones en gestiones anteriores?

Al respecto Mayer señaló que, es difícil poder evaluar, y sin querer entrar en detalles dijo que, “también tenemos una concepción distinta del poder”, para nosotros la cuestión del poder tiene que ver con la gestión del desarrollo y con asegurar los próximos cinco, diez, quince o veinticinco años y no quedarnos con el día a día, o aprovecharnos circunstancialmente de este lugar, para obtener otro tipo de beneficios, no nos interesa.

Y sintetizó, juzgar como se trabajó en gestiones anteriores, no se si tiene sentido.

Que opinión tiene sobre la propuesta que ahora impulsa Bordet de provincializar Salto Grande para “abaratar la electricidad” ?

Habría que preguntarle al señor gobernador cual es su intención, no es la primera iniciativa,ya hubo otro intento del senador Angel Giano(FpV).

Nosotros elaboramos informes que fueron elevados a Cancillería tenemos ahí la viabilidad o no de un proyecto de estas características, que está limitado a que el otro país(R.O del Uruguay) no lo acepte más allá de las voluntades.

“Nos sorprendió, la iniciativa del gobernador”. Porque además, “el precio de la energía no está en la generación” ya que si se mira la factura que abonamos cada mes, de cualquier consumo, lo que se ve claramente “es un alto impacto impositivo mucho más que el propio consumo de energía”.

“Hay tantas otras cosas para hacer y que debería hacer el gobierno de Entre Ríos en término de hacer mas eficiente la provincia y que tendría mayor impacto que estar discutiendo este tema de Salto Grande, pero por ahi se busca algún rédito político porque es sensible a la región porque se cree que si provincializamos, vamos a tener una invasión de dinero.”

La realidad es que cuando se crearon instituciones provinciales, como hay otras que se dió acá, los mismos intendentes nos dijeron que preferían no tener intermediarios porque tiene costos elevadísimos, e hizo referencia a alguna institución que ha trabajado obras teniendo en cuenta los excedentes de Salto Grande, -entendemos que se estaba refiriendo a la CAFESG-.

Continuando con la evaluación el principal problema de la provincia es la alta presión tributaria, a modo de ejemplo refirió al encuentro con un productor arrocero, quien le expresó que no se hace mas viable la siembra de arroz en Entre Ríos por los costos fijos que reciben y cruzando veinte kilómetros, en referencia a Corrientes, la realidad es distinta.

En tono personal dijo que, estamos obligados a revisar estas cuestiones, porque de seguir así la provincia no será viable y los recursos no son infinitos. Tenemos que mirar lo que ocurre en otras provincias, lo que reclaman las instituciones y avanzar ya no con las viejas recetas políticas.

Promoviendo la reinversión industrial, si miramos la región centro Cordoba, Santa Fé, Entre Rios, en el producto bruto industrial la provincia no llega al 4 o 5%. Nunca hubo políticas en ese sentido para promover las inversiones aquí, en una provincia tan rica, y tan bien ubicado en el trazado del Mercosur.Tenemos una autovía única como lo es la Ruta 14 y conectados con otros países y la región centro pero nunca hemos tenido la suficiente creativadad para ser atractivos, finalizó Mayer.(Cadena Entrerriana)