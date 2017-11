Federación: Esta noche, la primera final entre Cosmos y Estudiantes

La primera final de la liga federaense de futbol, se juega esta noche en Cancha del club Social Federación. El partido se juega a las 21 horas, y será trasmitido por FM 160.1 radio UNO Federación, que desde las 20 y 30 horas, ya estará en la previa del encuentro entre Cosmos y Estudiantes. Cabe mencionar, que la revancha (el próximo domingo a las 20 horas), y si existiera un tercer partido de desempate también se disputara en Social.

Por otro lado, 7Paginas, supo que este sábado se juegan las tres finales de Inferiores a partir de las 16 horas, en cancha de Social.

En 5ta división, Social vs Estudiantes, en 4ta Social vs Estudiantes y en 3ra Policial vs Estudiantes en estas divisiones es 1solo partido y si empatan van a penales

Es de destacar lo de Estudiantes finalista en todas las Divisiones. A cargo de Luis Maidana. Teco Lacuadra. Miguel Trinidad y el masajista Beto Rigoni

“Capincho” Albornoz, para 7Paginas