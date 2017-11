Gabriela Lena: “Hace 14 años que compramos ese terreno”

Luego de la publicación de 7Paginas, donde un vecino de Santa Ana, afirmaba que a su familia la habían estafado porque los querían desalojar de una propiedad familiar, a la que ahora fue adquirida por la diputada Lena, ahora la legisladora dice que a esas 22 hectáreas, las compraron hace 14 años, y que desde esa fecha han tenido que soportar acciones judiciales de parte de una mujer que sostuvo todo este tiempo ser la dueña, cuando, según la legisladora, su marido vendió sus derechos a los hermanos. Además, Gabriela Lena, comento que siempre se le hizo una propuesta para que esta señora de 90 años, y un hijo discapacitado no queden en la calle.

En la nota radial brindada al programa La ultima Campana, de FM Viva de la ciudad de Federación, Gabriela Lena, empezó por contar que hace 14 años, junto a su madre y hermano, compraron esa propiedad que estaba en venta a través de una inmobiliaria.

“Luego de hacerse la escritura, aparece la mama de este señor Reniero, diciendo que ella era la dueña, incluso cuando fuimos a tomar posición del inmueble, recibimos una agresión de un chico discapacitado integrante de esa familia”, recordó, y agrego que al momento de realizarse esa operación, la familia Lena, sabia de la existencia de esta mujer “que era la nuera de la persona que nos vendió, incluso los vendedores dijeron que ellos se hacían cargo, para entregarnos ese inmueble libre de ocupantes”, grafico.

Pero según Lena, paso todo lo contrario, porque la mujer que se consideraba dueña, les inicia un juicio, “así que ese juicio, hace 12 años atrás, se tramito en la ciudad de Chajari, donde hubo dos audiencias de conciliación, en las cuales nosotros hicimos propuestas-trayendo a la memoria- que una de esas fue que la mujer se quede a vivir en ese lugar y nosotros ocupábamos el resto de esas 22 hectáreas, a la que no acepto y luego la idea de comprar un terrenito en Villa del Rosario, para colocarle ahí una casa prefabricada, y se volvió a negar; mientras tanto los dos juicios que se celebraron en Chajari, fallaron en contra de ella, sobre todo porque su esposo en vida, había firmado una sesión de derechos a favor de los hermanos, y por eso que nunca se lo había declarado heredero al marido de esa señora”, remarco.

Y acoto que luego de eso la mujer apelo la sentencia en la cámara de Concordia, la que ratifico lo dictaminado por el juzgado de Chajari, “pero no obstante a esto, nosotros nos volvimos a juntar con la señora para que se valla en los buenos términos, pero nuevamente nos volvió a decir que no y otra vez cambio de abogado, el que apelo al Superior Tribunal de Justicia, volvió a confirmar la sentencia, así que ya no tiene más instancia judicial-añadiendo- que esto es viejo, es decir que no es algo que surge ahora como lo pretenden hacer creer”, cuestiono.

Inversión fallida

En otro momento, la diputada Lena, conto que a ese terreno lo compraron con un dinero que recibieron de una herencia cuando fallece su padre, “con la idea de hacer una pequeña forestación, para que nuestros hijos cuando se vallan a estudiar, puedan contar con un apoyo económico para costear, justamente sus estudios universitarios, y hoy a 14 años, mi hijo termino la secundaria y todavía no pudimos tomar posición de ese terreno”, se lamentó.

