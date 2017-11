Gravísimo: Afirman que la diputada Lena los estafo para quedarse con 22 hectáreas

Víctor Reniero, conto que días pasados, se presentó alguien de la justicia, acompañado por personal policial, en la casa que habita su madre, a quien le habrían dicho, “el viernes no tiene que quedar nadie acá, porque vamos a pasar la topadora”, comento. Según este joven las 22 hectáreas donde vive su madre de 90 años con un hermano discapacitado, las que están en jurisdicción de Santa Ana, fueron adquiridas por la diputada provincial (Cambiemos), Gabriela Lena.

La denuncia pública, comenzó ayer en radio Católica, cuando en el programa La mañana de Menéndez, Víctor Reniero, dijo al aire estar viviendo momentos desesperantes, después que “un juez, con la policía fue a donde vive mi madre y le dijeran que el viernes no tenía que quedar nadie ahí, porque le iban a pasar la topadora”, relato.

Luego, Reniero, no contuvo el llanto cuando menciono, que su madre tiene 90 años, y que vive en ese lugar con uno de sus hijos que es discapacitado, “solo tienen una pensión, y si pasa eso se tienen que ir a vivir a la calle”, manifestó, al tiempo de contar que en la noche de ayer se reunió con el intendente de Villa del Rosario, quien se ofreció en reunir una mayor información, “pero también le pido a la municipalidad de Santa Ana, que nos den una mano, porque ellos saben cómo vive mi madre y mi hermano”.

“Un abogado nos dijo que nosotros ya no podíamos hacer nada porque estaba todo en nombre de Gabriela (Lena), asi que de ultima les pedimos que nos consigan donde pueden vivir”.

La supuesta operación inmobiliaria

En principio, el joven Reniero, estima que la venta de esas 22 hectáreas, que pertenecieron a su familia, fue adquirida por la diputada Gabriela Lena, a una de sus tías de nombre Hermelinda, pero que ellos como sucesores nunca recibieron nada, ya que esta señora es la única tía que aún vive.

Nos re jodieron

Fue lo que expreso esta mañana Víctor Reniero, en radio UNO Federación, cuando aseguro que su madre nunca firmo nada, “o acá se aprovecharon de la ignorancia nuestra, e hicieron todo esto para sacarle a un humilde lo poco que tiene”, se lamentó, cuando reitero la visita de las autoridades de la justicia acompañados de la policía, habían notificado a su madre del desalojo, porque a esas 22 hectáreas las había comprado la diputada Lena.

Más adelante, apunto, “ahora dicen que la parte de mi viejo la cedió en vida, cuando eso sería imposible porque nosotros vivimos toda la vida en ese campo, y un tío me dijo antes de morir, que esas tierras también nos corresponden a nosotros, así que ahora que paso todo esto me voy hablar con mi única tía que vive para que me diga cómo fue todo esto, porque mi madre nunca firmo nada”, afirmo.

Estafa

“Yo creo que aquí hay una estafa muy grande, porque mi vieja, cuando mi padre murió le dio todos los papeles originales al abogado Julio Perillo, y ahora salen con eso que mi padre le firmo los derechos a mi tía, cuando nosotros vivimos toda la vida ahí”, reitero.

Una casilla

Finalmente, cuando se le pregunto a Reniero, si ellos habían tomado contacto con la Dra. Gabriela Lena, respondió “ella dijo que nos daba 60 mil pesos para que se pueda comprar una casilla de madera, y que se ubicara al fondo de un terreno de mi hermana”, término diciendo.