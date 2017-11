Gustavo Bou de vacaciones por el barrio que lo vio nacer

El delantero entrerriano está de vacaciones en su ciudad natal y accedió a sacarse unas fotos con los vecinos del barrio Nebel. La Pantera decidió visitar a su padre que anda mal de salud.

Gustavo Bou se tomó un descanso, de una semana, en Concordia tras disputar la temporada 2017 en el Tijuana de México, donde llegó a mediado de junio.

El delantero se trasladó a su ciudad natal para acompañar a su papá, que no se encuentra bien de salud, y disfrutar unos días en el barrio Nebel.

La Pantera con pasado en Racing, Gimnasia, Olimpo y River, en Argentina, llegó a la provincia para renovar el aire y poder pasar unos días con sus seres queridos.

Ayer Bou sorprendió a sacarse una fotos con dos chicos del barrio que circulaban por la zona con un carro tirado a caballo. Los dos jóvenes no tenían celulares, se fueron y encontraron uno para poder guardar la postal. “Me frenaron y me solicitaron unas fotos, no lo dudé y paré. Lo único que le pedí fue que sean tomadas en su carro, estaba enloquecidos por subirme. No alcanzaron a decirme que sí, que ya había arrancado el caballo”, comentó a UNO el delantero.

“Muchos se olvidan de donde yo salí, tengo las mismas mañas que ellos. Mi viejo me retaba desde el frente de mi casa”, agregó Gustavo.

El entrerriano resaltó lo importante que es volver a su ciudad y el cambio de aire para lo que se viene en México, la próxima temporada: “Es bueno estar con mi familia y en el lugar donde crecí, son pocos días. Vamos a disfrutar cada uno de ellos para volver y arrancar con todo, con nuevos objetivos. Estas cosas me alimentan y vine para acompañar al viejo, que no se encuentra bien de salud”.

Gustavo Bou habló de su provincia, de las bellezas de sus ciudades y cómo programó su estadía: “Entre Ríos es muy linda, Concordia ni hablar. Mi lugar es hermoso y siempre que puedo les digo a mis amigos que visiten la provincia que se van a enamorar. Estos días no va a faltar el asado porque es la unión para la familia y amigos”.

No fueron una vacaciones programada para el entrerriano: “Tenía dos semanas de receso y no pensaba venir a Entre Ríos, pero la situación del viejo me hizo volar para mi ciudad. Lo sorprendí con mi llegada, no andaba bien de salud y junto a mi familia creímos que era mejor venir a estar con él. Me gusta verlo bien al viejo, el estar con la familia es muy importante. Hay que darles la prioridad”.

Por otro lado, el delantero no dudó de hablar de su temporada en Tijuana de México, donde marcó 7 goles en 20 partidos disputados. Los Xolos sufrieron el cambio de técnico a mitad de torneo y se renovó mucho la plantilla de jugadores: “En lo colectivo no fue un buen torneo, tuvimos la mala suerte que despidieron el técnico. Pero dentro de todo, en lo personal me fue bien. Para el equipo no era lo esperado, ya dimos vuelta la página y dentro de dos semana arrancamos una nueva pretemporada, con nuevas energías y buscando dar lo mejor”.