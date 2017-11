Por la prohibición del uso de la pirotecnia, le ofrecieron piñas al concejal Cresto

En víspera de las fiestas, se reanuda el debate por la ordenanza anti-pirotecnia. En la sesión de este jueves, se supo de las amenazas que recibió, uno de los autores del proyecto, Amadeo Cresto.

Uno de los ediles que salió a defender la normativa, fue el concejal del frente Renovador Dr. Daniel Cedro, quien en uso de la palabra, expreso en la sesión de esta mañana que esta ordenanza a toda intereses de varios privados, los que vuelven a instalar la idea de la anticonstitucionalidad, “pero además, de estar dentro de la ley, esta ordenanza se ha consensuado con todos los actores que están a favor de la misma y esa es la mayor fortaleza que tiene esta ordenanza”, remarco, el abogado.

Seguidamente, el edil sostuvo que los embate que se están recibiendo, vienen de los grandes empresarios que utilizan a los vendedores de Concordia para presionar, “por eso que solidarizarnos con el concejal Cresto, es adherir a la legalidad de esta ordenanza”, apunto.

Finalmente, el Dr. Cedro, pidió al ejecutivo municipal que salga a explicar a la sociedad que la ordenanza que prohíbe el uso de la pirotecnia, está vigente”, propuso.

Amenazas

Luego, el concejal Amadeo Cresto, dijo que las amenazas recibidas, fueron por escrito en su cuenta personal de Facebook y en su celular, y que las mismas comenzaron hace un año atrás cuando se aprobó dicha ordenanza, “así que tome la decisión de hacer la denuncia, por asesoramiento de los compañeros del bloque y también por los abogados de la municipalidad-añadiendo- que se quiénes son las dos personas que están detrás de todo esto, pero lamentablemente no tengo las pruebas para denunciarlos con nombre y apellido, pero de todos modos les quiero decir a los dos, que no les tengo miedo, y a eso no lo digo porque me siento más hombre que cualquiera, sino porque para estar sentado en una banca hay que enfrentar todos estos atropellos, más cuando se tocan intereses personales”, resalto.

Después, agradeció el acompañamiento de todos los ediles, y menciono a los que amenazan, que “cuanto más presión reciba, más voy a defender esta ordenanza, porque desde que tengo uso de razón estoy en contra de la pirotecnia, sobre todo porque soy proteccionista”, afirmo, pero a la vez reconoció que por lo único que tiene miedo, es por mi señora, a quien ya la han utilizado en la calle como emisaria para que me diga cosas a mes por mí”, termino diciendo.

Fuente: 7Paginas