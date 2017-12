Un caballo en malas condiciones provoco que rodaran tres menores y una mujer embarazada VIDEO

Por estos días es incesante la labor del municipio, para controlar el trato que reciben los equinos en la ciudad de Concordia, pero a pesar de estos se siguen dando situaciones lamentables, como lo que paso esta tarde noche, cuando un equino en mal estado, rodo y a causa de esto provoco la caída de toda la familia que viajaba arriba del carro. Una mujer embarazada paso por encima del caballo, y uno de los menores se golpeó la cabeza.

El accidente ocurrió a las 19 y 30, en las intersecciones de avenida San Lorenzo, y Concejal Veiga, cuando un equino que tenía lastimada una de las patas, rodo y esto hizo que se fueran contra el piso, los cinco ocupantes.

Al respecto, la proteccionista Cristina Leiva, le contó a 7Paginas, que ella fue testigo, cuando el carro doblo en Concejal Veiga, y el caballo rodo por el piso e hizo que uno de los menores y la mujer embarazada volaran por encima del equino.

Luego, Leiva, relato que tras ese episodio acudió a socorrer a esta familia, “los nenes lloraban, porque estaban muy asustados y atino a llamar al 107 y a la policía, y después llego el veterinario judicial Diego Irigoyen”, grafico.

Un problema social

Más adelante, la mujer menciono que charlo con el veterinario Irigoyen, “porque la idea era que detengan a ese pobre animal que estaba en malas condiciones, ya que se podía ver que estaba mal alimentado y que tenía una posible fractura en una de sus patas, pero me respondió que esto era parte de un problema social, y que no podíamos estar encerando a todos los caballos que estaban así, porque en la protectora no tenían para darles de comer”, comento.

Exequiel Bond, para 7Paginas