A 20 años de su creación, la Bandera de Concordia flamea en el acceso norte de la ciudad

Este domingo 10 de diciembre se inauguró el mástil en la rotonda de Avda Independencia y Monseñor Rösch, donde desde ahora flamea la Bandera de Concordia. Fue en el vigésimo aniversario de su creación, una iniciativa impulsada por Juan Carlos Cresto en su primer mandato como Intendente de la ciudad. El actual presidente municipal, Enrique Cresto, resaltó la importancia de enarbolar los símbolos que nos unen e identifican, conmemoró los 34 años de la recuperación democrática y realizó un balance a dos años de haber asumido la intendencia.

“Este es un hermoso reconocimiento”, calificó Enrique Cresto la decisión de enarbolar la bandera en uno de los accesos de Concordia. “Muy pocas ciudades tienen su propia bandera, y en Concordia se hizo a través de un concurso con participación de la ciudadanía”, valoró.

Una iniciativa sencilla pero trascendente

Al respecto, su padre, Juan Carlos Cresto, recordó que “cuando fui Diputado Provincial, presenté un proyecto para que la Bandera de Entre Ríos esté al lado de la Bandera de Argentina en los actos públicos”. Hoy, “en las escuelas de la provincia vemos a las dos banderas juntas”.

Es así que al asumir por primera vez como intendente de Concordia (1995-1999), Juan Carlos Cresto impulsó un concurso público al que se presentarn diferentes propuestas y fueron los propios concordienses a través de una consulta ciudadana quienes eligieron la insignia que nos representaría desde entonces.

“Hoy en los desfiles del 9 de julio, por ejemplo, es un orgullo ver a tres alumnos abanderados, uno con cada bandera”, dijo ‘Calucho’. “Ver tres banderas desfilando en una fiesta de la escuela o en una fecha patria, es algo muy simple, muy sencillo, pero trascendente”, agregó.

Reconocimiento especial

“Le agradezco a mi padre el acompañamiento permanente”, dijo el intendente Enrique Cresto. Tras felicitarlo por la iniciativa de la creación de la bandera, el intendente reconoció que “al que dirige, al que gobierna, a veces le cuesta aceptar los errores. Y es mi padre, al que respeto mucho, quien me dice todo lo que él ve mal, para corregirlo y mejorarlo. Me acompaña con su asesoramiento todos los días en la gestión”, expresó.

Luego, le pidió a sus funcionarios que redoblen el esfuerzo y el compromiso de “ponerse la camiseta de Concordia” y de trabajar en los próximos dos años para el crecimiento de la ciudad. “Todo se hace mucho más fácil si cada uno aporta su granito de arena”, dijo.

Cambiar el status quo

“Estamos atravezando un momento difícil económicamente en el país. Por algo nos tocó gobernar a nosotros en Concordia, no solamente para hacer de piloto de tormenta sino para hacer obras trascendentales”, subrayó Enrique Cresto. “Cuando asumí me dijeron que no iba a poder sacar los códigos de descuento de las mutuales, y lo hicimos. Y hoy los municipales cobran en tiempo y forma todo su sueldo. No fue fácil. Pero gracias a ello estamos prontos a poner en funcionamiento la tarjeta de crédito de Caja Mixta”, enfatizó.

​”Logramos congelar la planta municipal, hoy se entra solamente por concurso, priorizamos a aquellos que tienen secundario completo y les damos las herramientas para que los terminen quienen no lo han hecho”, refirió. “Tratar de cambiar el status quo es difícil, pero lo logramos hacer con una forma de gestión donde priorizamos el diálogo, la búsqueda de consensos, con eficiencia, transparencia y compromiso”, sostuvo.

Balance de gestión

​”Arrancamos con una inundación histórica. Y en un contexto de una Argentina que está queriendo salir adelante y está viviendo uno de los momentos difíciles de su historia, Concordia tiene la fortaleza para aguantar y salir adelante”, sostuvo. Y enumeró que “tenemos en marcha importantes obras que trascienden a esta gestión, como la Planta de Agua, la de Tratamiento de Efluentes Cloacales, el Fondo Fiduciario para el saneamiento del arroyo Manzores, el Programa Hábitat, el relleno sanitario del Campo El Abasto, y todas las obras de asfalto e iluminación, o la renovación de las maquinarias municipales que estamos llevando adelante. Muchas de estas obras con fondos puramente municipales, otras en articulación con el Gobierno Provincial y Nacional, pero todas producto de mucho diálogo, compromiso, dedicación y gestión”, resaltó.

También hizo referencia a “la política habitacional que desarrollamos” que “es única y pionera en el país. Son muy pocos los municipios del país que tienen un Ente Autárquico de Viviendas y Tierras con las políticas que nosotros aplicamos, y eso lo destacan en todos lados”. En un párrafo aparte, el Intendente destacó el trabajo del Concejo Deliberante y agradeció a los concejales de los distintos bloques que más allá de las diferencias políticas han trabajado por el bien común de la ciudad.

​​

​Objetivos​

“Nosotros queremos una Concordia con pleno empleo, por eso trabajamos fuertemente para recuperar la actividad citrícola que es una actividad que dinamiza todo el circuito económico de la ciudad”, agregó en otro párrafo de sus declaraciones.​ ​ “Y por otro lado, queremos llegar al 2019 con estas grandes obras finalizadas, como la Planta de Agua, de Efluentes Cloacales y el relleno sanitario del Campo El Abasto, y que otras ya estén en marcha, como el Puente Vecinal con Salto y el aeropuerto internacional de cargas”, ​puntualizó.

“La macroeconomía no depende tanto de nosotros. Son los dirigentes que están en la esfera nacional los que deben establecer políticas económicas y reglas claras para que el privado quiera invertir. Por más que tengamos el Parque Industrial con todos los servicios habilitados, si la gente queda en la tramapa de la bicicleta financiera… es ahí donde hay que dar una vuelta de rosca. Para que la plata que está en la bicicleta financiera vuelva a la actividad productiva, que es lo esencial para que el desarrollo arranque​”, concluyó.​

​Acompañaron la inauguración del predio donde flamea la Bandera de Concordia, el Viceintendente y Presidente del Concejo Deliberante, Armando Gay, el Diputado provincial Alejandro Bahler, la Coordinadora de Gabinete María de los Ángeles Petit, el Secretario de Deportes Marcelo Cresto, el Secretario de Obras Públicas Jorge Mendieta, concejales, funcionarios municipales y provinciales, representantes de las fuerzas de seguridad, de distintas comunidades religiosas, de instituciones intermedias y asociaciones de la ciudad y vecinos.​ Tras la inauguración de la placa y el izamiento de la bandera, actuó el Ballet Folclórico “Renovando Sueños”, dirigido por Sergio Lugo, quienes bailaron la canción “Entrerriano Soy, por Concordia Voy”, de Rubén Fracalossi.

