Advierten sobre casos de tuberculosis en la cárcel de Concordia

La hermana de un interno de la unidad penal 3 denunció abandono de persona de parte de un médico. Advierte a los familiares de los reclusos que hay una epidemia de tuberculosis.

La hermana de un interno de la cárcel de Concordia, Mercedes Romero, denunció “abandono de persona” de parte de un médico de la Unidad Penal 3. Dice que lo salvaron sus compañeros de pabellón y que el informe oficial decía que tenía neumonía y era una tuberculosis. Advierte a los familiares de los reclusos que hay una epidemia de la enfermedad.

Al respecto, precisó que “mi hermano, Ramón Romero, de 38 años, se encuentra cumpliendo una condena y hace 18 días ingresó al hospital Delicia Concepción Masvernat, está en un estado crítico. Lo trajeron porque los amigos golpearon para que lo llevaran, si no se moría ahí adentro; pero, desde hacía días estaba con mucha fiebre y tos y el médico sólo le administraba dexametasona (sic) y dipirona, y él debería saber cuáles son los síntomas de una neumonía, de una bronquiolitis o de una tuberculosis, pero hizo abandono de persona”.

Asimismo, indicó al diario El Sol que “yo hago esto público para que no le pasa nada similar a nadie y para que los familiares de los internos sepan que en la Unidad Penal hay tuberculosis, ya hubo como cinco casos, pero los directivos nunca salieron a hablar y mi hermano estuvo conviviendo en un pabellón con muchos muchachos que están adentro y que están contagiados”.

Por otra parte, dijo que “ellos están en la Unidad Penal porque están cumpliendo una condena por un delito, pero eso no le da a nadie el derecho de hacer abandono de persona. Hubo un juez que los puso ahí para que cumplan una condena, no para que los dejen morir. Detrás de cada interno hay una familia, hijos, esposa, una madre y no pueden dejarlos abandonados a su suerte”.

Finalmente, aclaró que “mi hermano tiene tuberculosis, lo confirmaron, y cómo él muchos internos. No es como dice el informe que lo llevaron por una neumonía, es tuberculosis.