Alejandro Bahler: “A mí me votó el pueblo y me debo al pueblo”.

El diputado Alejandro Bahler, oriundo de la 2da ciudad más pobre del país, hablamos de Concordia fue el único que votó en contra de las medidas que pretendía el Gobernador Bordet y sus séquitos y el único que votó en contra del Ministro del interior Rogelio Frigerio en la famosa “Ley de la Madera”.

Bahler siempre se expresó, “a mí me votó el pueblo y me debo al pueblo”. No quiero caminar en la calle escondido atrás de unos anteojos y bajo un sombrero para que no me identifiquen y me señalen con el dedo en la calle y me griten “traicionero”.

Quiero caminar en la calle con la frente alta, tranquilo, con las manos limpias y la conciencia tranquila que doy todo y me aguanto todo por mi querida Entre Ríos.

Yo no me caso, ni me vendo con nadie y ni por nada”

Recordemos que hoy Alejandro Bahler es el único Diputado Provincial del Frente Renovador. El resto por arte de magia se han convertido a otras líneas.