Ante una asamblea pública el Concejal Zadoyko expuso su balance 2017

Comenzó diciendo “agradezco la presencia del Presidente del Concejo Deliberante Armando Luis Gay, de los invitados especiales como del grupo “Canto Nuestro” del que fui autor de un reconocimiento por su aporte a la cultura y a la educación, proyecto que se aprobó por unanimidad y que próximamente rendiremos homenaje en el Monumento a los Hombres y Mujeres que hicieron Concordia en el siglo XX y de la representante de “LUBALU” comercio que ganó el primer premio en el concurso a la Mejor Vidriera ornamentada de la ciudad con motivo de la Fiesta Nacional de la Citricultura, del cual también hice una ordenanza que fue aprobada por la mayoría, expresa el inicio del comunicado de prensa enviado a 7Paginas.

Agradezco la concurrencia del pueblo, que demuestra el interés por conocer el trabajo Legislativo, que es el órgano por excelencia de la democracia, ya que en él están representadas las fuerzas políticas que la ciudadanía ha votado. En 2016 nos manifestamos contra la adversidad y hoy estamos finalizando el 2017 con la plena ejecución de importantes obras para el desarrollo de la ciudad, obras de transformación como el avance de la nueva planta potabilizadora, el proyecto Roca, la planta de líquidos cloacales, el hábitat, el Promeba, las viviendas sociales entregadas, las más de 50 cámaras del sistema de videovigilancia, los 300 botones antipanicos para violencia de género, el recambio por luminarias led, la recuperación de avenidas como la Frondizi, etc. Formo parte del Bloque mayoritario del PJ, eso no impidió priorizar el trabajo en conjunto en consenso con los otros dos bloques, antes que cualquier diferencia política”.

Además, agradeció a los asesores fuera del ámbito del Concejo, a los consultores de Presidencia del Concejo, al equipo de trabajo de la oficina y a los compañeros, amigos y vecinalistas que nos acompañan y colaboran diariamente en todas nuestras acciones y desafíos”.

El Concejal Alberto “Chelo” Zadoyko expresó: “No soy el Ejecutivo aunque me gustaría serlo para poder elegir que políticas públicas ejecutar”. Él por Ley da cumplimiento a la memoria y balance anualmente ante el concejo, los concejales no estamos obligados, sin embargo desde el primer día que asumí me comprometí a realizar un resumen del trabajo realizado y así lo hago, movido por el entusiasmo y un profundo respeto a ustedes es que comparto mi trabajo que se centró principalmente en el área de servicios públicos, y allí fundamentalmente, en el tránsito y transporte.

Como presidente de la Comisión de Servicios Públicos resolvió más de 100 expedientes de particulares, prórrogas para cambio de modelo de radio móvil o pedidos por excepción para trabajar como chofer de remís en vehículo de otra propiedad. Solicitud de autorizaciones para usar carteles identificatorios imantados; pedidos de cambios de recorridos de las líneas de colectivos, etc. Aplicó reformas al nuevo sistema de estacionamiento medido en la ciudad que facilita a los automovilistas el estacionar en el micro y macrocentro a través de la implementación del uso del teléfono celular y también con 60 puntos de venta fijo ubicados en los comercios. Junto al Ejecutivo la Comisión logró la tan esperada regularización del transporte urbano de pasajeros de la ciudad facultándolo a llevar adelante acciones para normalizar las concesiones de las líneas de colectivos a través del llamado a Licitación con un plazo de hasta dos años en forma gradual, de las cuales quedarán solo 3 líneas regularizar en el 2018. A la que se agregó la revisión técnica obligatoria, antes se lo hacía solamente en forma estética. Se pidió la instalación de refugios de pasajeros ofreciendo dos modelos uno para el micro y otro para el macro centro. Modificamos la Ordenanza de “Radio Móvil” artículo 30 “De las tarifa” que rige desde el 1 de diciembre del año en curso. Se aprobó la modificación de tarifas del transporte urbano de pasajeros de la ciudad a partir de enero de 2018– ambas pensadas en los usuarios y con alto consenso con las partes interesadas. Se aprobó la Ordenanza de obligatoriedad de circular las motocicletas con luces bajas encendidas las 24 Hs. (Alali) – Se aprobó un lugar para el estacionamiento de ómnibus de Turismo pedido por los Guías de Turismo. Se sacó despacho sobre Proyecto de Ordenanza de Arbolado para que se incorporen a los Programas de vivienda Municipales. (Sáenz). Se aprobaron proyectos del Consejo Juvenil, en el que se trabajó con los jóvenes en varias propuestas ejemplo solicitudes de semáforos, espacios frente a establecimientos educativos, extensión boleto estudiantil los días sábados; instalación de Cesto de basura en Transporte Urbanos de Pasajeros etc.

Como Coordinador del Consejo Municipal de Seguridad Vial, logró proponer políticas de prevención de accidentes, fomentar la educación vial, capacitar a los funcionarios mediante cursos. Se llevan adelante trabajos coordinados con Policía y Gendarmería en controles, desde este lugar se emiten opiniones con respecto a nuevos reductores, semáforos, sendas elevadas, rotondas, se confecciono un Manuel de educación vial que hoy se está distribuyendo en las escuelas etc. Con el acompañamiento de este consejo se llevó adelante la Ordenanza sobre Adhesión a la Ley Provincial Nº10.460. “Alcohol Cero” que se aprobó por unanimidad. Se avanzó en modificaciones a la ordenanza del Transporte Escolar – Se apoyó declaración de Interés Cultural y Educativo al Programa Nacional de Prevención de Siniestros de Tránsito “Rutas en Rojo” acuerdo celebrado con la empresa “Sancor Seguros” que permitió contar por varios días en la ciudad con una unidad móvil provista con 8 habitáculos informáticos que tomaban test psicofísico y cognitivo, de él participaron los cursos terminales de varias escuelas, se supo así conocer los riesgos y saber si realmente se estaba en condiciones de conducir. Se acompañó la Declaración de Interés Municipal la Jornada de Concientización Vial “Estrellas Amarillas” – Se interesó en la Resolución sobre instar al Gobernador de la Provincia de Entre Ríos a establecer, por medio del Consejo General de Educación, el dictado de capacitación Institucional sobre Educación Vial a docentes. Acompañó la Resolución sobre adhesión al Proyecto de Ley del expediente Nº 5276-D-2013 sobre identificación en los rótulos de los medicamentos, de los efectos secundarios y adversos que disminuyan la capacidad de conducción de vehículos automotores. También apoyó este consejo Resolución sobre requerir la entrega de certificados de capacitación del concurso Abierto de Oposición y Antecedentes de nuevos Agentes de Tránsito a la totalidad de los asistentes que avale su participaron en la capacitación. Apoyó la Declaración de Interés Municipal y Educativo de las actividades por el Día Mundial y Nacional se Seguridad Vial TODOS los proyectos fueron aprobados por unanimidad por su iniciativa. Y algo para celebrar es que en los próximos días se firmará entre MUNICIPIO – UTN un convenio que tiene como fin contar con un plan integral de tránsito y transporte a corto, mediano y largo plazo. Además se espera las firmas del contrato entre el Municipio y la Secretaría de Transporte de la Nación para la implementación de la tarjeta sube.

Se había anunciado a fines de 2016 el trabajo de la Comisión Revisora del Plan General de Ordenación Urbana, de la que fue parte en el análisis y opinión sobre la normativa a aplicar en la elaboración del nuevo código de ordenamiento urbano y ambiental, hoy se encuentra en el concejo para ser tratado, plan que planifica la ciudad por 30 años.

En Villa Zorraquin, lugar donde vive el edil fue el nexo para llevar herramientas que dispone el Ejecutivo como el presupuesto participativo realizándose las asambleas previstas, la votación correspondiente y hoy están a la espera de que se realicen las obras votadas por los vecinos que consistirán en mejorar el alumbrado público, cordón cuneta y nueva plaza por un monto cercano al millón y medio de pesos. Además, informó que se está ejecutando el sistema solidario de autofinanciación con obras de asfalto y cordón cuneta en sectores nuevos que pagarán los frentistas en cuotas una vez finalizada las obras. Comunicó la finalización del reacondicionamiento del centro de salud municipal. Del mismo modo se le respondió a varios proyectos que son una realidad como la colocación de las estaciones saludables del parque Liquidámbar y la construcción de veredas y mejoramiento del acceso al jardín. Y otra obra significativa será la obra de desagües pluviales en Luján y Federación por un valor aproximado en siete millones de pesos, que está incluida en el empréstito que autorizó el concejo al ejecutivo para 2018 de cinco millones de dólares, recursos que pidió este Municipio a provincia. El Intendente le respondió en la compra de pintura para el exterior de la escuela pública 11 Dr. Esteban Zorraquin, materiales que ya fueron entregados a la institución. Están en marcha otros expedientes de reductores de velocidad, construcción de veredas, de dársenas, rampas, pedido de sentido único de circulación en algunas arterias, construcción de nuevas plazas, refugios de colectivos, alcantarillados y terraplenes en zonas bajas, estudios hidráulicos, pedido sala velatoria, asfaltado de algunas calles, cordón cuneta, relevamiento luminarias, baños públicos en plaza 27 de Noviembre y reiteramos pedido de construcción de un Playón Deportivo en Villa Zorraquín, tenemos en marcha un pedido para nominar Plazoleta de Villa Zorraquín “Homenaje a los Héroes Granaderos y otra nominación pero de calle que fue aprobado por unanimidad como Don Rafael Collazo del que resta colocar su cartel- Elevó pedido de colocación de Alumbrado Público en el límite de los barrios Villa Zorraquín y Osvaldo Magnasco desde calle Boulevard Yuquerí al 4605 hacia el sur hasta calle Hermana Clara, etc. Por último hizo mención a los eventos que viene organizando, coordinando y otros colaborando activamente hace muchos años como la Fiesta patronal de San Cayetano, homenaje Día del Niño, Fiesta Zonal de la Citricultura, Aniversario del barrio, desfile cívico militar, carnaval etc. El próximo 2018 Villa Zorraquin cumplirá 100 años y vamos a convocar a todos los actores para hacer un gran festejo.

El edil del norte se refirió a los pedidos de la comisión vecinal del Barrio Golf y del Club San Martin sobre la colocación de reductores de velocidad sobre el acceso norte, a los que el Ejecutivo respondió por el área del presupuesto participativo y los vecinos apoyaron, hoy son una realidad – agregó que pidió la reparación y mantenimiento de la avenida Independencia y reiteró el pedido para la inauguración del S.U.M.

Y del barrio O. Magnasco manifestó “se está ejecutando la obra de alumbrado público que conecta Villa Zorraquin con Magnasco. Ademas, acompañó a la coordinación de gabinete en el avance de la regularización dominial de tierras en el sector ferroviario, esos vecinos recibieron una constancia en trámite firmada por el Intendente para que mientras tanto puedan bajar los servicios etc. Entre otros proyectos, tenemos en marcha un pedido de sala velatoria, estamos en la búsqueda de un lugar apropiado; reiteramos el pedido para la pavimentación del camino sobre la Av. Vuelta de Obligado que comunica Villa Zorraquin con Osvaldo Magnasco se aprobó una elevación ante organismos provinciales o nacionales para la búsqueda de su financiación.

En cuanto al informe de otros proyectos aprobados por su iniciativa se encuentran Resoluciones de reconocimientos a personalidad destacadas como al Prof. Carlos Sanabria. Declaraciones por los 25 años de La fundación de la escuela Nº 11 “Dr. Esteban Zorraquín” – 99 fundación Villa Zorraquin; reconocimientos al ballet “Renovando Sueños” como Ballet Municipal – Declaraciones de Interés Municipal y cultural a las actividades de la fiesta de “San Cayetano – Declaramos de Interés Municipal Educativo y Cultural al “VIII Encuentro de Poetas y Narradores” – Se aprobó Resolución sobre rever la Resolución del Consejo General de Educación Nº 3.810 del Ciclo Lectivo 2013, referido a la conmemoración por el “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas” y requerimos por su intermedio la inclusión en la curricula Provincial el tema “Malvinas”.–- Declaración de Interés Municipal de las actividades por el “Día del Vecino” – Declaración de Interés Municipal a la Primera Jornada contra el Grooming – Declaración de Interés Municipal al Taller de Violencia y Abuso Sexual en niños, niñas y adolescentes – Declaración de Interés Municipal el Programa de actividades por la Semana Mundial de la Lactancia Materna – Declaración de Interés Municipal de los actos conmemorativos por los 25 años de la escuela Nº 218 “Las Viñas – Declaración de Interés Municipal de las actividades por los 50 años de la escuela Bachillerato Humanista Moderno –Declaración de Interés Municipal el evento denominado “Cambio de Paradigma hacia una movilidad sostenible – Se aprobó la Implementación de folletería para mejorar la comunicación ante personas con diferentes capacidades, estimulando un turismo accesible para todos. Declaración de Interés Municipal el Encuentro Internacional de Danzas Folklóricas “Renovando Sueños”. Declaración de Interés Municipal IV Jornada de Historia Local y Regional – Se aprobó Resolución sobre instar a la Legislatura de Entre Ríos a adherir a la Ley 26.754 sobre “Día del Lector” – Resolución declarando de Interés Municipal y Cultural los actos conmemorativos por los 100 años de la Independencia de Polonia – Aprobamos Resolución sobre designar Huésped de Honor al Sr. Michal Tomasz Świetlik. Resolución sobre adhesión Municipal al Proyecto de Ley Provincial sobre Sistema Protección Integral de Personas Autistas – Se aprobó Resolución declarando de Interés Municipal, Educativo y Cultural el acto académico por los 40 años de la Fundación de la Escuela Nº 4 “Damián P. Garat”.- Declaración de Interés Municipal Y Cultural la Obra “Quimera de Libertad”. Se aprobó Resolución respaldando la gestión del personal del H.C.D. en la búsqueda de un terreno que responda a la necesidad que manifiestan- se aprobó Resolución solicitando carteles nomencladores en Barrio San Agustín.

Dentro de las Comunicaciones aprobadas están la solicitud a la distribuidora de gas natural de la realización de un nuevo cerco perimetral en la estación reguladora de gas natural, ubicada en el acceso de la Ciudad por Avenida Presidente Frondizi – El requerimos al Departamento Ejecutivo Municipal del dictado de curso de Técnica de Emergentología para enfermeros de Centros de Salud Munucipales Se aprobó pedido para establecer mejoras en la Plaza España. Se aprobó Resolución sobre colocar cartel identificador “Usted se encuentra en Villa Zorraquín” – Se aprobó Resolución sobre solicitar al D.E.M. que a través de la CODESAL se proceda al bacheo y mantenimiento del acceso a las playas de Salto Grande. (Se está realizando) Se aprobó Proyecto de Resolución sobre invitar al Lic. De Protección Civil y Emergencia, Franco Mauricio Alegre, jefe de área de Gestión Integral de riesgos (AGIR), para informar y tomar conocimiento de trabajos del Sistema de Alerta temprana y/o plan que vienen realizando, con el fin de prevenir y preparar la ciudadanía ante posibles desastres naturales. Se hizo.

Respondiendo a la demanda de los vecinos se aprobaron Ordenanzas obligando a contar con camillas reforzadas en las Instituciones Médicas Municipales y se instó por Resolución a que lo haga la provincia. Se aprobó la construcción de monolito y colocación de placa en Homenaje al Papa Juan Pablo II, en Néstor Garat y el Río. Se aprobó Ordenanza sobre colocar carteles de prohibido estacionar con sus respectivas patentes frente a garajes y así evitar multas que se realizan a sus propietarios – Se aprobó Ordenanza sobre 3 premios a la mejor vidriera ornamentada con motivo de la Fiesta Nacional de la Citricultura, que consisten en la excepción de impuestos inmobiliarios Etc.

Otras impulsadas por Zadoyko Rodríguez y que restan resolver son proyectos de Ordenanzas sobre Artesanos y Ferias Artesanales – “Delegaciones Administrativas”. Proyecto de Resolución sobre la necesidad de contar con una Unidad Sanitaria Móvil para asistir a los vecinos de zonas de chacras y/o rurales – Resolución sobre la relocalización de familias del Asentamiento La Bianca bajo cota 14 – Resolución sobre establecer Viabilidad para que las Avenidas Monseñor Tavella y Concejal Veiga tengan un único sentido de circulación en toda su extensión, para favorecer a un mejor Ordenamiento Urbano – Proyecto de Ordenanza sobre Incorporar a la curricula educativa, de todos los niveles, la enseñanza de “Educación Vial – Proyecto de Resolución sobre requerir al Departamento Ejecutivo Municipal analice la ejecución de Simulacro de Emergencia en edificios Municipales. Proyecto de Ordenanza sobre nueva ordenanza del Transporte Urbano de Pasajeros Concordia. (Actual es de 1938) Proyecto de Ordenanza sobre recuperación de moto vehículo por pago canon exprés – Minuta de Comunicación sobre solicitud de monto destinado al taller de prevención de suicidio – Proyecto de Ordenanza sobre adhesión a la Ley Prov. 10.479 “Sistemas Provincial Áreas Naturales Protegidas”. – Proyecto de Resolución sobre instalación de Garita de Seguridad en Playa de Estacionamiento Municipal – Proyecto de Resolución sobre Instar al D.E.M al uso de Sistema de Lectores de patentes en los Acceso a Concordia – Proyecto de Resolución sobre Instar al D.E.M a la adquisición y utilización de drones, destinados a la Dirección de Prevención y Seguridad Municipal – Proyecto de Ordenanza sobre incorporación de estaciones solares en espacios públicos – Resolución sobre reacondicionamiento del sanitario del salón ubicado en la plaza del barrio Villa Jardín. Pedido de informe sobre el estado de situación del Inmueble cedido en comodato al Señor Anselmo Ramón Miño – Proyectos de ordenanzas sobre carta orgánica, defensoría del pueblo, oficina anticorrupción etc.

“En año comenzaron a verse resultados de lo planificado, se logró dar respuestas a varios problemas y así mismo en materia de obras y servicios públicos, no se dieron las soluciones esperadas, faltó trabajo de calle, mantenimientos, reparación de la trama vial y la adquisición de nuevas maquinarias fueron insuficientes para dar respuestas a los vecinos. En materia de acción social es ahora en estos momentos difíciles donde debemos acompañar a los que más necesitan; seguimos en deuda con el banco de tierras y viviendas y sí el norte es el turismo debemos mejorar el trabajo de lo público y lo privado para obtener mayores logros y la concientización de todos. Queda mucho por hacer, depende de las decisiones políticas del Poder Ejecutivo de fijar prioridades que reviertan esta situación”, Subrayó.

De un hombre de paso por la función pública, de un humilde servidor y con la riqueza conceptual que nos brinda la diversidad, con aciertos y con errores deseo que el 2018 seamos capaces de seguir trabajando unidos en la Concordia que queremos con la mirada puesta en los próximos 30 años. Los concordienses lo merecemos, concluyó.-

