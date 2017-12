Aseguran, que el hijo de un policía, es flor de “Chorro”

Un vecino de la ciudad de Concordia, se animó a denunciar en las redes sociales, el robo de sus dos motocicletas. En su muro personal de Facebook, dio a conocer el nombre y apellido del joven delincuente; quien sería hijo de un policía.

Alejandro R, cuenta que meses atrás le robaron dos motocicletas, y que una de ellas fue recuperada, en momentos que era conducida por un delincuente apodado “Gatito” del barrio Constitución.

En la misma publicación, muestra la fotografía de la otra motocicleta, que fuera secuestrada a un menor de nombre Braian. Cabe mencionar que la misma había sido armada con otras partes de otras motos robadas.

Según el denunciante; cansado de tanta impunidad, es que tomo la decisión de hacer mención a que el precoz delincuente es hijo de un funcionario policial de apellido Chaparro, y por eso se pregunta “como un policia deja que su hijo tengas cosas robadas en su mismo domicilio”.

“Porque digo y publico esto. Lo hago porque estoy cansado de tanta impunidad, cansado de trabajar para que unos hijo de puta disfruten de lo que es tuyo. Despus de asesorarme llegamos a la conclucion de que no podes hacer nada con estas ratas. Solo me queda descargarme por este medio, le pido POR FOVOR compartir y difundir para que la sociedad concordiense sepa que no todos los policias son chorros o corruptos. Los chorros y corruptos tienen nobre y apellido. Df gracias”, fueron las textuales palabras de Alejandro R, quien hace la salvedad, de que no todos los hijos de los policias son iguales.