Bordet anticipo que va por la reelección

Lo hizo hace un par de semanas y lo reiteró este lunes ante sus colaboradores. Aclaró versiones en torno a su lugar en el 2019. Puso en funciones a la titular del Becario.

Sentado en la punta, como corresponde, Gustavo Bordet anunció a su gabinete que irá por la reelección. Parece una obviedad. Y seguramente lo es. Pero rumores del subsuelo lo sindicaban al Gobernador en la categoría de senador en la boleta del 2019.

La otra aclaración que se permitió el mandatario este lunes ante sus todos colaboradores fue que la pelea la dará desde el peronismo. Aquí también otra obviedad, pero seguramente le han llegado a sus oídos o al de sus colaboradores comentarios y creyó que debía aclarar. Dijo que viene de las banderas del justicialismo y que no va a experimentar “nada raro”. Enseguida sostuvo que hay que gobernar y los momentos no son nada fáciles. Eso es un agregado a la aclaración anterior. En rigor, para quienes lo tildan de un gobernador más cercano al color amarillo. Negó que lo llamen de Buenos Aires para pedirle cosas y, al pasar, disparó que se hacía cargo de la derrota de octubre, no como otros”, lanzó sin precisar, nararon a Página Política.

Hace dos semanas, Bordet le expresó sus intenciones de buscar un segundo mandato a los legisladores en las reuniones que mantuvo para abordar la agenda legislativa. Lo mismo ocurrió en el encuentro con intendentes, el 27 de noviembre en María Grande.