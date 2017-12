“Calucho” dijo que su hija Mayda, puso las “bolas” para que a Bordet, no se le prenda fuego la provincia

En medio de fuertes cuestionamientos a los legisladores del PJ, que votaron la reforma previsional; en un sintético pero contundente audio, al que tuvo acceso 7Paginas, Juan Carlos Cresto, lo trata al gobernador Bordet, de tibio, por no decir la verdad que recibió una provincia fundida. Además, no titubeo al hacerlos responsables de tal situación, a los ex gobernadores Busti y Urribarri, quienes según “Calucho”, despilfarraron la plata.

Las palabras textuales del ex intendente de Concordia Juan Carlos Cresto, fueron: “aclaro que seguramente al que le faltan huevos es al gobernador, que tendría que salir a decirles la verdad a los entrerrianos; recibió una provincia quebrada, fundida, una caja de jubilaciones fundida, y si no arregla con Macri; esta provincia se prende fuego”, aseguro,

Para enseguida acotar que “entonces alguien tenía que poner las bolas, y como los crestos siempre fuimos al frente y siempre nos jugamos, había que jugarse en esta para salvar la provincia; para que cobren los jubilados provinciales, para que cobren los maestros, para que cobre la policía, para que la provincia funcione, porque entre Busti y Urribarri, la despilfarraron, la quebraron, la afanaron, y este (por Bordet), no se anima a decir nada; entonces tuvo que Mayda Cresto, votar esta ley para que el gobierno nacional lo salve a este y no se le prenda fuego la provincia”, término afirmando.