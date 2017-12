Cecco endurece la gestión

El intendente de la ciudad de Federación, dijo que revisara su gabinete para encarar los dos últimos años; ya que pretendería dinamizar su gestión. Afirmo que la salida de Tajes, fue consensuada y que en los primeros días del 2018, dará a conocer su reemplazante. Además, Carlos Cecco, anticipo que agudizara el control para ir contra los evasores.

Tras la última reunión del 2017 con su gabinete, Carlos Cecco, aseguro en el programa de FM Viva, “La Ultima Campana”, que la salida del Dr. Jorge Tajes, de la Secretaria de Gobierno y Hacienda, había sido consensuada, “así que no voy a decir más allá de lo que dijo él en algunos medios”, se limitó, a mencionar el jefe comunal, al tiempo de lamentar esta situación, “porque era un hombre de mi estrecha confianza y tomo esta decisión por cuestiones personales”, expreso

Vocación de servicio

Luego, el intendente de la ciudad de Federación, señaló que el 2018, será un año clave para terminar de cerrar con algunos objetivos que se han planteado, pero que también apuntara a todo lo que tenga que ver con la consolidación de esta ciudad, “por eso que voy aprovechar para revisar el funcionamiento de cada uno de los integrantes del gabinete, y en particular su vocación de servicio, si es necesario hacer cambios, los aremos”, advirtió.

Y remató: “quiero entregar una municipalidad ordenada, por eso que también le vamos apuntar al refuncionaminento de las áreas”, adelanto.

Estatuto

En otro párrafo de la entrevista, Cecco, reitero que avanzara con la reforma del empleado municipal, “será algo en beneficio del empleado municipal, y no para perjudicarlo”, aseguro.

Contra los evasores

En cuanto a las actividades que tiene pensado desarrollar en la segunda mitad de gestión, Carlos Cecco, se manifestó muy enérgico contra aquellos comerciantes y privados que evaden responsabilidades fiscales, “porque declaran cifras irrisorias, cuando todos sabemos que no es así, así que por eso vamos a trabajar duro para evitar las evasiones comerciales”, indico, al tiempo de renegar contra aquellos comerciantes que no abonan lo que le corresponde al municipio, “porque si abren una canilla el agua les sale, y así todos los servicios que estamos obligados a brindar, entonces no puede ser que sigamos soportando esta situación”, manifestó, y acoto que al igual de la demanda judicial que se inició contra el concesionario del Spa, “también vamos a ir por todos aquellos que ocupen espacios públicos”,

Juzgado de faltas

En principio, negó que la renuncia del Dr. Carballo Tajes, este vinculado al cargo de juzgado de faltas, el que pondrá en funcionamiento a fines del 2018.

Nuevo funcionario

Finalmente, menciono que el nuevo Secretario de gobierno y Hacienda, tendrá la función de un jefe de gabinete, “porque los tiempos que se avecinan así lo ameritan, y esto me permitirá contar con mayor tiempo para gestionar”, argumento, cuando se refirió a los grandes temas para el próximo año, como lo serán el Masterplan, viviendas, y la planta de tratamiento de la basuras