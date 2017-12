Corso: “Soy una mujer de trabajo, por eso no me detengo frente a las críticas”

Fue lo que dijo la Directora de Deportes, sobre el cuestionamiento que se hizo por el anuncio de que la fiesta del deporte se iba a realizar luego de la fiesta nacional del Lago. Al respecto, Alejandra Corso, opino que algunos están desinformados y que otros solo tienen mala intención.

Tras el anuncio del intendente Carlos Cecco, de que la fiesta del Deporte, se iba a realizar luego de finalizada la fiesta nacional del lago, Alejandra Corso, dijo esta mañana en radio UNO, que “la fiesta nunca se dijo que no se iba a realizar-y explico- primero que no teníamos definición de cuando se correría el rally en nuestra ciudad, y después que se nos juntaron numerosas actividades deportivas y otras para este mes de diciembre, así que esa fue la razón, de pasarla para enero”, grafico.

Luego, la directora de deportes, comento que desde el ejecutivo municipal, se priorizo el desarrollo del turismo deportivo, “que tan buenos resultados trabajo en estos meses de noviembre y diciembre, a los que antes les llamaban temporada baja”, remarco.

“En principio la propuesta fue la primera semana de enero, pero son tantos los trabajos que se fueron sumando al anfiteatro, que decidimos pasarla para después de la fiesta del lago”, señalo, Corso, al tiempo de anticipar que la idea es realizar una gran fiesta, donde se reconozcan todas las actividades y fundamente, con una fuerte presencia de chicos que recién se inician en las actividades deportivas, “pero también queremos que este año sea más ágil todo, por eso estamos viendo como suprimir algunas cosas”, anticipo.

Criticas

Cuando se la consulto sobre lo que se dijo en las últimas horas, desde sectores de la oposición y de algún dirigente deportivo que cuestiono el hecho de que no se hiciera la fiesta, respondió, “seguramente que ese dirigente deportivo estaba desinformado, porque reitero, siempre se dijo que la fiesta se hacía, y hay otros que solo están para la crítica; son de esos que nunca aportan nada, yo soy una mujer de trabajo, por eso no me detengo frente a las críticas”, término diciendo.

