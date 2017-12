Costanera insegura: En una semana le robaron dos veces

“Lamentablemente con toda la ira, la bronca, la impotencia que siento, vuelvo hacer público, la segunda vez que me entran a robar al negocio en menos de una semana”, le dijo a 7Paginas, la propietaria del local gastronómico, ubicado en la esquina de Costanera y calle Mitre.

En total estado de nerviosismo, Natalia Samaniego, no paraba de cuestionar la falta de seguridad en esa zona de la ciudad, cuando afirmaba que la costanera era tierra de nadie, “me rompo el ort… laburando, ando todo el día, no me sobra la plata, la remamos como todos, para que éstos chorros hijos de mil put… te saquen tres maderas, porque ésta vez no rompieron el vidrio, sacaron tres maderas, revolvieron todo buscando plata, que no había, y me llevaron toda la mercadería, ratas inmundas”, vocifero en medio de insultos la titular del Restobar.

Finalmente, expreso que fue víctima de robos, dos veces en menos de una semana, “y no es joda, esto está pasando; a ver qué carajo pueden hacer por la seguridad-y se preguntó- hasta cuándo vamos a estar así? Si nadie me cuida, lo voy a tener que hacer yo”, advirtió.

Exequiel Bond, para 7Paginas