Dagani, afirmo que la reforma del estatuto municipal saldrá por consenso

El presidente de la caja previsional del empleado municipal de la ciudad de Federacion, reconoció que hay algunos agentes municipales que se abusan y perjudican con sus comportamientos, pero que eso no será motivo para ir en contra de las conquistas que se han logrado en todos estos años. Ademas, Juan Rafael Dagani, hizo un balance del 2017, y hablo del comportamiento del concejal Reniero.

En la nota brindada a radio UNO Federacion, Rafael Dagani, dijo desconocer los puntos que pretende modificar el poder ejecutivo al estatuto del empleado municipal de la ciudad de Federacion, pero como creador de la ordenanza que dio origen a dicho estatuto, se reunirá con los dirigentes históricos y actuales del gremio SOEM, para evaluar los mismos, “ya que considero que ese estatuto, en algunos puntos, pudo haber quedado obsoleto, debido a que esta ciudad ha crecido mucho, pero eso no quiere decir que nosotros vallamos a claudicar los derechos y condiciones que se han logrado para los compañeros municipales, así que tal decisión saldrá consensuada”, advirtió.

Seguidamente, el creador de la caja previsional del empelado municipal de la ciudad Jardín, reconoció que hay algunas situaciones que se generan a partir del abuso “porque sabemos que se exagera con los partes de enfermos, hay otros que no cuidan su lugar de trabajo, como ocurre con algunas mujeres que se duermen y utilizan el día femenino, cuando están cubriendo cargos como cajeras, y eso trae aparejadas numerosas complicaciones”, ejemplifico.

Inmediatamente, Dagani, aclaro por las versiones que circulan sobre el despido de personal, “por lo que yo escuche, Cecco, no habla de echar gente; pero sin haber dialogado con el intendente, él pretende ordenar un poco la cosa-añadiendo- que hay situaciones que son indefendibles, de algunos compañeros que no asumen sus responsabilidades, cuando hay otros que excelentes municipalistas”, remarco, el dirigente gremial, quien tras esto afirmo no estar defendiendo al ejecutivo municipal, “pero hay que ser realista”.

Balance del 2017

Luego, hizo un ligero balance de lo que fue el presente año, cuando manifestó estar muy conforme con todo lo que se hizo desde la Caja de Jubilaciones y pensiones del empleado municipal de la ciudad de Federacion, “tratando de salvar los errores de la gestión anterior, como el campo de Esquina, al cual lo tenemos que vender pero la mitad está bajo de agua”, describió.

Denuncia

Sobre la denuncia en la justicia, que les realizo un empleado municipal, Dagani, sostuvo que el mismo fue manipulado políticamente, “por aquellos que no nos pueden ganar una elección; pero no quiero hablar mucho de este tema, porque está en la justicia-agregando- que de todas maneras, esto produce un fuerte desgaste, porque el denunciante (por el concejal Reniero), está en un ataque sistemático, cuando el cómo contralor no dice nada que su compañero de banca, Manuel Abreu, cobro un año doble sueldo, entonces si te la das de cuidador de los intereses de la municipalidad, tenes que ser imparcial”, cuestiono.

Fuente: 7Paginas