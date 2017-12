Dos jóvenes se salvaron de milagros que un automovilista de 75 años los pasara por encima

Si bien el accidente ocurrió ayer domingo en horas de la tarde, una pareja de jóvenes de Puerto Yerua, se comunicó hoy con 7Paginas, para narrar como fue que un automovilista los embistió cuando ellos paseaban a baja velocidad en su motocicleta.

El accidente de tránsito ocurrió en Av. N. Kirchner y Loge Garay de la localidad de Puerto Yerua, cuando el automóvil Volkswagen Gol conducido por Luis Bernhardt de 75 años, embistió la motocicleta Zanella 200 CC., en la que se trasladaban Cristian Segovia de 18 años, y su novia Valeria Silva, de 17 años.

“Yo y mi novio salimos de la casa de mi abuelo tipo 18:30, yo me acuerdo hasta ahí cuando subimos a la moto y después no me acuerdo nada, pero todos vieron que el hombre se no cruzó por el carril izquierdo donde íbamos nosotros y no nos dejó salida alguna, por eso que mi novio perdió el control de la moto y nos caímos”, relato, Valeria; quien perdió tres dientes.

Mientras que desde el hospital Masvernat, informaron que el conductor de la motocicleta presentaba fractura expuesta de muñeca izquierda, mientras que su acompañante, traumatismo encefalocraneano leve y escoriaciones múltiples.

Exequiel Bond