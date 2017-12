El 6 de enero llegarían los “Reyes magos” a llevarse la plata de Federación

En las últimas horas circulo un comentario que el día 6 de Enero desde la Ciudad de Chajari, organizarían una supuesta fiesta con el único fin de recaudar aprovechando el auge y convocatoria turística con la que cuenta Federación.

Varios empresarios de la noche muestran su disconformidad a este tipo de eventos porque vienen solo a recaudar, “No invierten en nada solo caen en temporadas buenas recaudan y se van mientras nosotros durante todo el año invertimos pagamos impuestos y le creamos fuente de trabajo a muchos jóvenes de nuestra ciudad” se escuchó decir.

Son Varias las voces autorizadas y dan su opinión diciendo:

“Somos localistas porque nos controlan hasta los decibeles de Sonidos o ya no nos permiten hacer el mas mínimo ruido o movida en playas y otros lugares, anda a Chajari a pedir que te habiliten hacer un evento nocturno bailable y te comen vivo no llegas ni a soñar con hacer un evento y aquí vienen, arman una noche no invierten nada recaudan y se van, que lo hagan en su Ciudad con Merito y convocatoria propia de cada lugar.- Fue lo que se le planteó a este medio.

La Polémica está planteada

Darán la habilitación Policial y Municipal para hacer un evento con fines únicamente de recaudar y desaparecer sin invertir en nada?

Radio City