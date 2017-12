En Chajari promueven celebrar las fiestas sin pirotecnia

Celebrar con compromiso, responsabilidad y respeto, es la iniciativa del Municipio local para las fiestas que se aproximan.

El uso de la pirotecnia conlleva que muchas personas tengan que ser atendidas de emergencia en los hospitales por mutilaciones, fracturas, heridas, lesiones oculares, hipoacusia por perforación del tímpano y quemaduras de diversa consideración. De la misma manera, el uso inadecuado de pirotecnia es la causa de daños materiales a bienes privados y públicos. Es decir, la pirotecnia puede ser la causa directa de enfermedades, daña el medio ambiente y produce contaminación ambiental y acústica.

Los bebés, los ancianos y los animales soportan con incomodidad y malestar el ruido ensordecedor generado por los cohetes. También, personas con discapacidad e hipersensitividad sensorial, como es el caso de las personas autistas, sufren las consecuencias de la molesta pirotecnia. Algunas de las sensaciones que experimentan son: miedo, estrés, palpitaciones, taquicardia, infartos, afectación del sistema inmunitario y, en caso de enfermedad, empeoramiento de la salud del paciente.

“Nuestra ciudad no cuenta con ninguna ordenanza que regule la venta o que prohíba el uso de pirotecnia, pero sí tenemos un fuerte compromiso desde el Gobierno de Chajarí para hacer llegar a los ciudadanos que festejen con responsabilidad y compromiso”; aseguró la Concejal Daniela Lavarda. “Apelamos a la solidaridad de la población, para que aprendamos a convivir con el resto de los seres vivos que compartimos un mismo espacio”, agregó.

Del mismo modo, la Concejal destacó que, en este último tiempo, se percibió en nuestra ciudad una reducción progresiva del uso pirotécnico y de cohetería. En este sentido, cabe recordar que en la última Fiesta de Santa Rosa no se utilizó cohetería, como se venía haciendo años anteriores. También, en la Ordenanza que regula la organización de los Carnavales 2018, se incluyó a modo de sugerencia el no uso de pirotecnia, cuestión con la que los organizadores manifestaron estar de acuerdo. Asimismo, en los encuentros de fútbol local se percibe que el uso de estos elementos se disminuyó. “Tenemos que trabajar en la educación a través de la cultura del no uso para lograr que todos tomemos conciencia”, agregó Daniela Lavarda.

Cabe mencionar además que, tal vez, quienes más padecen los estruendos son los animales, debido a que su oído es mucho más sensible al ruido que el de los seres humanos. Y por esto, cada año, fundamentalmente durante las fiestas, muchos son los que desaparecen de sus hogares asustados por el estruendo y el pánico, tratando de escapar. Algunos se pierden, otros son atropellados y abandonados a su suerte. “En ellos, la pirotecnia causa taquicardia, temblores, falta de aire, nauseas, aturdimiento y pérdida de control”, explicó la Concejal. “También, hay que mencionar que la pirotecnia daña a todas las aves que comparten el ambiente con nosotros”, agregó Lavarda.

“No veneramos más un festejo porque hagamos ruido, al contrario, necesitamos ser solidarios e invertir el dinero que gastamos en pirotecnia en otras cosas”, dijo la Concejal. Y concluyó, “podemos bailar, poner música, utilizar algún instrumento de percusión y, de esa manera, no dañamos a nadie. Desde el Gobierno de Chajarí, invitamos a celebrar con respeto y compromiso”.