En Concordia avanza la erradicación de la tracción a sangre

Tanto de la Asamblea Común para la Estrategia de Reemplazo de la Tracción a Sangre (Acertas) como desde “Conciencia Animal” destacaron el trabajo que viene desarrollando la Municipalidad de Concordia en la elaboración de un registro único de carreros que va a permitir avanzar en el objetivo final que es la erradicación del TAS de las calles de la ciudad.

Durante la jornada de este martes se desarrolló una reunión en la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque El Abasto (UDAAPA) de la que participaron las distintas áreas municipales que intervienen en el tema, además de las dos entidades antes mencionadas. En la misma se hizo un balance de lo hecho hasta el momento.

Martín Armanazqui, coordinador de la UDAAPA, señaló que “las directivas del intendente Enrique Cresto fueron las de abordar esta problemática y en ese sentido venimos trabajando de manera conjunta con muchos sectores para evitar el maltrato animal y el uso que muchas veces se les da a los caballos en la ciudad”.

Una de las esas medidas es la conformar un Registro de Usuarios de TAS. Sobre el mismo el funcionario indicó que en estos meses se han inscripto alrededor de 350 carreros, “que tienen un promedio de dos a tres animales que recibieron atención veterinaria y se les completó la vacunación que por ahí no tenían” agregando que dicho registro continuará hasta los primeros meses del año próximo. Una vez concluido el mismo, quienes tengan carros y no estén dentro del registro, no podrán circular por las calles.

Por su parte el coordinador argentino de la Asamblea Común para la Estrategia de Reemplazo de la Tracción a Sangre (Acertas), Leandro Fruitos, destacó que “a partir de esto se puede empezar a planificar un 2018 con propuestas para llegar a las sustituciones de los animales. Veo que acá en Concordia hay un equipo de trabajo con muchas ganas para que este problema termine” dejando en claro que los resultados son a largo plazo “porque esto no sólo involucra al animal y su estado de salud sino que detrás siempre hay una connotación social que atender”.

Por último Horacio Froy, de la organización “Conciencia Animal”, no dudó en afirmar que “la Municipalidad está tratando el tema con seriedad con participación de muchas áreas, con el compromiso de encontrarle una solución. Lo importante es que se está haciendo un registro que permitirá dimensionar el problema. Va a llevar un tiempo pero todos los programas a largo alcance deben tener un comienzo”.