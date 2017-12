En Concordia se concentraron para resistirle a la persecución

Militantes del campo popular se concentraron en la plaza 25 de mayo de Concordia, en apoyo a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, y para rechazar el pedido de desafuero y prisión preventiva, interpuesto por el juez Claudio Bonadio, en lo que denominaron la resistencia a la persecución, que intenta instalar en el país el gobierno de Mauricio Macri.

La convocatoria se había virilizado a través de las redes sociales y por el anuncio de algunos medios, como 7Paginas, que daban cuenta de esta concentración, a partir de las 20 horas en la plaza 25 de mayo. Cabe mencionar que la misma contaba con el apoyo del intendente Enrique Tomas Cresto, quien sumó su apoyo, al compartir dicha convocatoria, en su cuenta personal de Facebook.

Dentro del grupo de personas, que se hicieron presentes, se pudo observar a militantes de partidos políticos, en su mayoría Justicialistas y de partidos de izquierda, como así también otros referentes del campo popular.

En mensaje a los presentes fue dado por el ex preso político en la dictadura José Bignotti, la concejal del PJ concordiense, Julia Elena Saenz, y el referente Kirchnerista Marcelo Cresto, quien cerro diciendo que lo que paso en el día de hoy “no viene de ahora, ya que comenzó hace dos años, y esto se va a seguir acentuando, porque más allá que hoy la atacaron a nuestra máxima líder, tenemos que movilizarnos cada vez que nos tocan a aquellos dirigentes que defienden a la clase trabajadora”, alerto.

Además, Cresto, reconoció que si bien, “esta noche no somos muchos, los que estamos acá vamos a demostrar que no vamos a ser un partido doméstico como ellos quieren-añadiendo- que si en estos momentos tenemos compañeros que no saben qué hacer, se debe a la indiferencia de muchos dirigentes, por eso que nosotros tenemos que ocupar esos lugares, así que tenemos que unirnos sin importar el partido al que pertenecemos, siempre que estemos dentro del proyecto nacional y popular”, apunto.

Y termino diciendo que en el 2018 “debemos prepáranos para iniciar una lucha más firme, porque seguramente que esta gente lograra ponerla presa a Cristina, y eso nos debe mantener de pie”, concluyo.

