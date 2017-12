En Federación le ganamos a la inflación

Fue lo que dijo el Secretario General del gremio municipal SOEM, cuando evaluó la lucha salarial realizada durante todo el 2017. Además, Sergio Fontana, destaco las obras en el salón de fiestas y confirmo que este sábado cobran el mes los activos, más horas extras y aguinaldo, mientras que los pasivos lo harán este viernes.

En la nota brindada a radio UNO, Sergio Fontana, anuncio que este viernes, el poder ejecutivo depositara el sueldo del mes de diciembre, el aguinaldo y las horas extras, además, aprovecho la ocasión para confirmar que los jubilados y pensionados de la caja, percibirán sus haberes el viernes. “Mientras que la caja navideña la van a estar entregando, los días jueves y viernes en la sede de la Caja, y para los activos, se las van a repartir en sus puestos de trabajo”, detallo.

Balance

En otro párrafo, el secretario general del gremio SOEM, dijo que en materia de lucha salarial, “ha sido un año muy bueno, porque conseguimos un 25%, al cual ya lo estábamos cobrando desde el mes de octubre, y por eso decimos que le ganamos a la inflación, porque la de este año; dicen que rondara el 24%”, describió, sin dejar de mencionar los distintos acuerdos que realizaron con los comercios de la ciudad de Federación.

Obras

Para Fontana, fue un gran desafío encarar la obra de ampliación del salón de usos múltiples, “al que ya se le termino el techo y ahora están trabajando para ampliar la parte interna, por eso que se va a trasladar los baños hacia afuera y también incluye romper una pared, para que de ahora en más el afiliado pueda contar con un salón para 200 personas sentadas”, detallo, a la vez de anticipar que la reinauguración se estaría realizando a fines del mes de enero próximo.

Planta de personal

Consultado por las críticas que recibió el ejecutivo acerca de la cantidad de empleados que tiene el municipio de la ciudad de Federación, el titular del SOEM, sostuvo que quien habla de eso no tiene un conocimiento cabal de todo lo que demanda atender esta ciudad turística, “pero además, no tienen en cuenta la cantidad de familias que viven gracias a este municipio-añadiendo- que hoy nosotros vamos a defender la fuente laboral de los compañeros contratados, por eso que ya le dijimos al intendente, que si él pretende no tomar más personal que lo haga, pero “que no toque a los que ya llevan años como contratados”, expreso, cuando también menciono que “no se puede comparar a Federación con otros municipios, cuando aquí se debe mantener una gran empresa como es el turismo, y de la cual vive todo un pueblo”, apunto.

Edito: 7Paginas