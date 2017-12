Escalofriante: Después de matar a su ex puso en Instagram “Te amo para siempre mi angel”

Nahir Galarza, horas antes de confesar el asesinato de Fernando Pastorizzo, había publicado un mensaje en su cuenta de Instagram que provocó el repudio de los amigos del joven asesinado.

La comunidad de Gualeguaychú aún no sale de su asombro. Anoche, después de todo un día de incertidumbre, investigaciones y testimonios, Nahir Galarza confesó: fue ella quien disparó a sangre fría dos balazos en el pecho de su ex novio, Fernando Pastorizzo.

Luego, la joven fue trasladada a la sala de salud mental del Hospital Centenario por encontrarse en estado de shock. Pero antes, cerca del mediodía de ayer, la joven de 19 años escribió un escalofriante mensaje en su cuenta de Instagram. “5 años juntos, peleados, yendo y viniendo pero siempre con el mismo amor, te amor para siempre mi ángel”, publicó en la history de su cuenta en la red socialsocial.La captura de la publicación no tardó mucho en viralizarse y causó el repudio de los amigos del joven asesinado, según publicó ElDía.

Nahir es hija del oficial de la Policía de Entre Ríos, Marcelo Galarza, de quien es la pistola calibre 9mm con la que fue perpetrado el crimen. Ya que los primeros informes periciales realizados en Paraná confirmaron que las vainas secuestradas pertenecen a un arma policial.

“Nahir le sustrajo el arma al padre, y luego de los hechos la depositó en el lugar. El padre fue a trabajar con su arma. La responsabilidad de Marcelo Galarza es la misma que si alguien te roba un auto y mata a una persona. El jamás imaginó que sucedería lo que sucedió”, confirmó a Radio Máxima, el Dr. Víctor Rebossio, abogado de la joven.Sobre su defendida, comentó que “es estudiante aventajada de Abogacía, aprobó todas las materias y sólo le faltaba una. Era una joven impecable que no tiene antecedentes, y no sé si tiene antecedentes psiquiátricos, pero no descarto alguna alteración mental por causa de hechos externos, ajenos”.

La joven había terminado sus estudios secundarios en la Escuela Normal de Gualeguaychú, para luego comenzar la carrera de Abogacía en la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) Regional Gualeguaychú.El homicidio se produjo alrededor de las 5,30 de la mañana del viernes en el barrio Tomás de Rocamora, donde Fernando Pastorizzo, de 20 años, recibió dos disparos cuando conducía su moto, el primero de ellos en la espalda. Nahir Galarza se presentó por la mañana como testigo, y en la noche del viernes llegó espontáneamente a Tribunales y se hizo cargo del crimen.