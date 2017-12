Este fin de semana continúan los operativos de control ante el uso ilegal de pirotecnia

La Municipalidad de Concordia desplegará nuevos operativos este fin de semana, en cumplimiento de la Ordenanza 35936, que prohíbe el uso, tenencia, almacenamiento y venta de pirotecnia en Concordia. El área de Inspección General del municipio, con la colaboración de otras áreas municipales y la Policía de Entre Ríos, realizarán inspecciones y recibirán denuncias, para evitar la venta y uso de fuegos artificiales en la ciudad. El número habilitado para recibir denuncias es el 154-101572.

Desde mediados de este año se encuentra en plena vigencia la ordenanza aprobada por unanimidad de los bloques del Concejo Deliberante, y que fuera elaborada en conjunto con las organizaciones proteccionistas y otras instituciones interesadas en la problemática. “No tenía recuerdo de unas fiestas en paz. Desde varios días antes éramos atormentados a cualquier hora por el ruido de la pirotecnia. Este es un logro increíble”, destacó Lucía G., una vecina de la ciudad, luego de que el fin de semana pasado hubiera bajado notablemente el uso de pirotecnia. “Esto es una cuestión de conciencia y de educación”, resaltaron desde las organizaciones proteccionistas, destacando el accionar del municipio y que se redujo sensiblemente el ruido en el fin de semana pasado.

La medida se estableció debido a que los estruendos y el uso de pirotecnia perjudica a muchísimas personas, ancianos, bebés, quienes tienen trastornos del espectro autista, entre muchos otros, e inclusive a las mascotas, sufriendo cada uno de ellos. Sumado a que en años anteriores eran numerosos los accidentados por la mala manipulación. La norma, de la que Concordia es pionera a nivel provincial y que se aplica en diferentes municipios del país, establece la prohibición de todo tipo de fuegos de pirotecnia, en cualquier circunstancia, y desde su entrada en vigencia los clubes e instituciones que han utilizado en fiestas o eventos recibieron importantes multas.

Ante la llegada de las festividades de fin de año, el municipio dispuso operativos especiales para evitar que se comercialice y use la pirotecnia. Así, el fin de semana pasado, se realizaron decomisos y clausuras preventivas, aplicándose importante multas a los comercios que vendieron pirotecnia. También hubo secuestro de mercadería a “puestos callejeros” instalados en forma ilegal sin ningún tipo de autorización. Los operativos contaron con la colaboración de diversas organizaciones proteccionistas. Para este fin de año, el municipio habilitó el número de teléfono 154-101572, al que se podrá llamar para realizar denuncias cuando se detecte la infracción a las normativas vigentes.

“Yo fui el impulsor cuando era Diputado de la Ley que prohíbe fumar en espacios cerrados”, recuerda el Intendente Enrique Cresto. “Cuando la ley se promulgó fui a un restaurante con un cartel que habíamos hecho, informando de la Ley y que estaba prohibido fumar en ese lugar. El dueño me dijo, ‘ponelo, pero nadie va a poder cambiar el hábito de la gente, nadie va a respetar este ley’, me dijo el dueño”, cuenta el Intendente. “Hoy nadie fuma en un lugar cerrado, los fumadores si están en un restaurante salen al patio o a la vereda, todos respetan al otro. Esta ordenanza es lo mismo. Llevará tiempo que todos la respeten, pero deben entender que no es una ordenanza en contra de nadie sino a favor de todos. Fue elaborada en conjunto con diversas instituciones y aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante, y lo que busca es que todos podamos festejar las fiestas en paz y en respeto”, indicó el Intendente. “Más allá de los operativos de control que realicemos, el compromiso de cada ciudadano es lo más importante”, dijo.