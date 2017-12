Esteban Corrado: “Hoy queremos saber que hizo Iván Alali con la plata de los compañeros”

Tras la noticia que dio 7Paginas, sobre el dictamen del Ministerio de trabajo que exige la realización nuevamente de elecciones en el gremio municipal de Concordia SUEMC; uno de los denunciantes Esteban Corrado, dijo que esta medida tiene origen en las elecciones del 2016, “cuando entre gallos y medianoche, se hizo una elección y muchos compañeros no estaban ni enterados, e inclusos se falsificaron firmas”, menciono Corrado.

En la nota radial que brindo esta mañana a Cadena Entrerriana, Esteban Corrado, recordó que él antes del 26 de junio del 2016, integraba la comisión directiva del gremio municipal de Concordia SUEMC, “y de repente nos enteramos que hicieron las elecciones sin darse a conocer; es decir entre gallos y medianoche, e incluso se falsificaron firmas de varios compañeros”, trajo a la memoria, y agrego que inmediatamente se dirigieron al Ministerio de trabajo para realizar la denuncias “ante tantos hechos irregulares”.

Memoria y balance

Luego, Corrado, aseguro que en todo este tiempo no se llamó a la asamblea para presentar la memoria y balance de lo que hace este gremio, “sobre todo hoy queremos saber que hizo Iván Alali, con la plata de los compañeros, ya que son más de 100 mil pesos mensuales que no fueron rendidos en todo este tiempo”, denuncio, el dirigente sindical, quien tras esto menciono “por lo visto el compañero Iván Alali, estaba mal asesorado”.

Elecciones

“El Ministerio de trabajo dice bien claro que Iván Alali, ya no es más el secretario general del SUEMC, y que a raíz de esto se tiene que hacer un nuevo llamado a elecciones; por eso que esta mañana me fui personalmente al Ministerio de trabajo, para saber que había respondido y me encuentro que al expediente lo habían cajoneado, por eso dijimos que a partir de ahora vamos a seguir de cerca toda esta situación, ya que nosotros lo único que perseguimos es que el afiliado tenga la posibilidad de participar de unas elecciones transparentes”, remarco.

Cuidado con la plata

Además, Esteban Corrado, hizo mención a la nota que se le fue enviada al intendente Enrique Cresto, para que “los fondos que debe enviar al gremio vallan a una cuenta especial hasta que se elija la nueva comisión, pero hasta el momento no tuvimos ninguna respuesta”, expreso.

Edito: 7Paginas