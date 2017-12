Federación: La auditoría en la Caja dice que no hay delito alguno

Tras finalizar la auditoria interna, que se realizó en la Caja previsional de los empleados municipales de la ciudad de Federación, después que fueran denunciado por el empleado municipal Glorioso Acosta, de que utilizaron su talonario de facturas y no le dieron el dinero; parte del directorio eligió radio UNO Federación, para dar a conocer lo que dijo el reconocido abogado sumariante, Dr. Esteves, sobre la misma.

“Nosotros hicimos lo que corresponde para estos, casos por eso se llamó a una auditoria interna, y convocamos a un profesional que no sea de Federación, para evitar compromisos”, comenzó diciendo, Juan Rafael Dagani, quien tras esto menciono que el denunciante no fue las dos veces que se lo convoco desde esta Caja.

Resultado del sumario interno

La encargada de brindar detalles de la auditoria interna, fue la tesorera Gisela Santiago, quien empezó por decir “aquí se desprende que no hay delito alguno, de parte de las personas que fueron denunciadas por el señor Acosta, pero para llegar a esta conclusión, el Dr. Esteves, realizo un arduo trabajo de más de tres meses de investigación”.

“En principio no hay denuncia de falta de talonario por parte de Acosta, y también, el Dr. Esteves, remarca el tiempo transcurrido, entre el reclamo que hoy hace y los hechos acontecidos, y por eso dice que ya hay falta de credibilidad a lo que él denuncia”, comento, Santiago.

Luego, la tesorera, se refiere al reclamo laboral que hizo en su momento Acosta, “y aquí, el sumariante dice que al ser empleado municipal, estaría en una incompatibilidad con la posibilidad de ser también empleado de la Caja de Jubilaciones”, apunto.

En cuanto a la denuncia de falsificación de facturas, que también hace Acosta, el Dr. Esteves, investigo, según Gisela Santiago, sobre ocho cheques que el empleado municipal dice no haber cobrado, “y ahí es donde el banco de Entre Ríos; con documentación, informa que en seis de esos ocho cheques figura la firma del señor Acosta, haciendo que se caiga cualquier tipo de denuncia alguna”, puntualizo y a la vez explico que “los otros dos cheques fueron emitidos en nombre de la Caja, y después se le dio el dinero a Acosta, lo cual no es ilegal, porque está contemplado para el pago de servicios e impuestos y en casos excepcionales se puede librar pagos a algún proveedor”, detallo.

Por otra parte, Santiago, señalo que todas estas pruebas ya están en manos de la justicia, “porque el Dr. Esteves, aporto todos los datos que él fue recolectando, y en los dos allanamientos que se hicieron en la Caja, la justicia pudo llevar toda la documentación que necesitaba”, destaco.

Todo está documentado

A su turno, el ex tesorero y actual vocal titular de la caja previsional de los empleados municipales de la ciudad de Federación, indico que con esta instrucción sumaría, se culmina una etapa, “ahora esperamos que la justicia decida, pero nosotros pensamos que no hay ningún motivo para diga algo diferente a la investigación que ha realizado el Dr. Esteves, sobre todo porque los trabajos están realizados, porque todo el mundo lo ha visto a Acosta, trabajar para la Caja, y cobro todo lo que ha hecho desde el año 2011 hasta el 2015, por eso que se habla de inconsistencia de que hoy venga hacer un reclamo después de haber pasado tanto tiempo, y lo otro es que en la Caja, se cuenta con todas las facturas que son propiedad de Acosta y que respaldan cada pago, de ese trabajo que incluso está certificado por un ingeniero agrónomo”, especifico.

Acción maliciosa

Fue lo que sostuvo, el presidente de la Caja, cuando trajo a la memoria ciertos títulos en medios locales y provinciales, cuando hablaban de que no se hacían los trabajos y se falsificaban las facturas, por más de un millón y medio de pesos, “haciéndome responsable a mí y que yo era un hombre de Cecco, cosa que todo el mundo sabe que yo no respondo a ningún político, así que acá está clarito que fue algo mediático, y que viene de la mano del poder político, porque limpiamente no nos pueden ganar las elecciones para conducir la Caja”, asevero, al tiempo de responsabilizar este hecho mediático, al concejal Reniero y a algunos medios locales que son funcionales a sectores del Justicialismo.

Ventas

Finalmente, el presidente de la entidad, comento al aire lo resuelto en la última reunión del directorio, cuando confirmo la venta del campo en Buena Vista, de Goya Corrientes, “pero también les quiero informar a los aportantes que se van a vender las 58 hectáreas del campo Isabel Victoria, porque al igual que el otro campo de Goya, no sirven para forestar, así que esos fondos quedaran como respaldo por las dudas si en algún momento ocurre que el municipio no pueda hacer los aportes”, manifestó y añadió que se está por vender un cuadro de 10 hectáreas en colonia San Luis, mas cuatro hectáreas en colonia Racedo, y el corte total de Santa Amelia, donde según Dagani, se realizara un replanteo, “así que estamos trabajando muy bien ese sentido, pero de igual manera quiero explicar, que cualquier modificación de la ley previsional que se haga, no alcanza a esta caja que es autónoma”, afirmo.

